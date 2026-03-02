Силы обороны добились успехов возле 5 населенных пунктов: в DeepState раскрыли детали

Эти территории перешли в "серую зону".

Силы обороны Украины добились успехов в районе пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Силы обороны отбросили противника вблизи Злагоды, Новогригоровки, Новониколаевки, Степового и Тернового", - сообщили аналитики.

Отметим, что эти населенные пункты расположены недалеко от административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Согласно карте DeepState, все они перешли в так называемую "серую зону".

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины освободили девять населенных пунктов на Александровском направлении. За освобождение еще трех населенных пунктов в настоящее время идут бои, добавили в Генштабе.

Отмечается, что воинские части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу свои условия боя.

Отметим, что до этого в 7 ДШВ сообщали о прорыве российской обороны на Александровском направлении. Тогда сообщалось, что во время операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила и места хранения боеприпасов оккупантов.

