Ситуация со светом на Правом берегу Киева сравнялась с Левым: сроки восстановления неизвестны

В столице продолжаются экстренные отключения.

Ситуация со светом на Правобережье Киева после очередного российского обстрела ухудшилась до уровня Левого берега.

Об этом написал в Facebook генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Он отметил, что в столице продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

"Какой статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега", – отметил Коваленко.

Видео дня

Со своей стороны, заместитель министра энергетики Николай Колесник во время брифинга отметил, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных врагом объектах энергетики столицы продолжаются. При этом, по его словам, пока сроков восстановления электроэнергии нет:

"Ситуация достаточно сложная. Сейчас никаких прогнозов мы давать не можем, поскольку враг продолжает интенсивные атаки".

Атака РФ на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 января РФ в очередной раз атаковала дронами и ракетами энергообъекты Киева и области. Из-за последствий вражеской атаки в Киеве и части области введены аварийные отключения.

Это уже вторая атака врага на столичную энергетику за неполную неделю. В результате целенаправленного удара по столице в ночь на пятницу, 9 января, в Киеве остались без теплоснабжения 6 тысяч многоэтажек. По состоянию на вечер 12 января их число удалось уменьшить до 800. Без тепла более трех суток подряд находились жители в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

Вас также могут заинтересовать новости: