Графики отключений 12 февраля: когда не будет света в четверг

Энергетики продолжают работать над восстановлением энергосистемы.

В четверг, 12 февраля, почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать в течение суток для абонентов во всех регионах Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отдельно для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Российские оккупанты ежедневно наносят новые удары по энергосистеме Украины, периодически используя, кроме дронов, крылатые и баллистические ракеты. Поэтому аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Видео дня

При необходимости оперативно сбалансировать систему почасовые графики могут быть изменены. Поэтому узнавать актуальную информацию в "Укрэнерго" советуют на официальных страницах облэнерго.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

Одна из самых сложных ситуаций в Украине сейчас в столице, где была фактически разрушена Дарницкая ТЭЦ. По оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, для восстановления объекта потребуется до 3 лет и около 700 млн евро.

В то же время последний обстрел энергоструктуры российскими оккупантами 7 февраля директор Центра исследований энергетики Александр Харченко называет странным. По его словам, если бы враг сконцентрировал удар только на Киеве или Одессе – ситуация с электроснабжением была бы значительно сложнее.

