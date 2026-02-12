Россияне атаковали Киев баллистикой: есть попадания и пострадавшие (фото)

Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы. Также под ударом был город Днепр.

В ночь на 12 февраля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов зафиксировано попадание в частный дом.

Воздушные силы предупредили о ракетах, летевших на Киев, и сразу в городе прогремела серия взрывов.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе, предварительно, ракета попала в частный дом. В Голосеевском и Деснянском - в нежилую застройку. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков возле жилого дома.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, на данный момент известно о двух раненых.

Есть сообщения, что после этой атаки в городе начались перебои с электричеством.

Удар по Днепру

В Днепре около 3 часов ночи также прогремела серия взрывов, в результате чего повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар.

Также есть раненые. По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжа, "младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр". Он добавил, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Атаки на украинские города

Вчера оккупанты нанесли удары дронами по городу Богодухов Харьковской области. В результате попадания БПЛА в частный жилой дом погиб 34-летний отец вместе с тремя детьми - 2-летней дочерью и двумя сыновьями, которым был всего год.

Несколько дней назад россияне также нанесли удар по Богодухову и убили мать с 10-летним сыном.

