Геннадий Рябцев отметил, что до конца недели в большинстве регионов Украины будут действовать четыре очереди отключений света.

Возвращение жестких графиков отключений света в Украине обусловлено ударами врага по линиям электропередач, которые снимают мощность с атомных электростанций, а также оборудованию и объектам, необходимым для передачи электроэнергии в регионы.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Были в очередной раз повреждены линии, которые снимают мощность с атомных электростанций. Именно это увеличивает продолжительность отключений с двух до четырех очередей", - сказал он.

Эксперт напомнил, что атомные электростанции обеспечивают более половины электроэнергии, которую потребляет Украина. К тому же при текущих погодных условиях, производство электроэнергии солнечными электростанциями минимальное.

"Большинство объектов, которые были атакованы, были защищены вторым уровнем защиты, но дело в том, что кроме самой станции есть и линии электропередач и оборудование, которое находится вне соответствующих сооружений. И именно они в большинстве своем повреждены", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, до конца недели в большинстве регионов Украины ограничения будут сохраняться на уровне четырех очередей.

Говоря о продолжительности ремонтов поврежденного оборудования, Рябцев отметил, что энергетики могут начать восстановительные работы только после разрешения военных, но они его не получают обычно в течение нескольких часов после обстрела.

"Далее нужно провести санацию оборудования и посмотреть, что было повреждено, чтобы понять, какие нужно принимать меры, и только после этого непосредственно заниматься ремонтом. Поскольку это высоковольтное оборудование, то это быстро сделать нельзя, поэтому и получается, что после каждого обстрела нужно минимум двое суток, чтобы начать ремонт", - сказал эксперт.

Таким образом, жесткие отключения еще продлятся как минимум несколько дней.

"Есть суббота, воскресенье и еще несколько дней (с жесткими графиками отключений, - УНИАН). И до следующего удара", - пояснил Рябцев.

Эксперт добавил, что новый обстрел энергосистемы актуализирует вопрос обеспечения малыми энергетическими установками наиболее уязвимых территориальных общин - которые зависимы от поставок электроэнергии из одного-двух источников. Он призвал максимально упростить и ускорить введение в эксплуатацию распределенной генерации мощностью от 1 МВТ.

"Необходимо упрощать, удешевлять (процесс ввода в эксплуатацию малой генерации, - УНИАН). Возможно установить нулевую стоимость присоединения (к энергосистеме, - УНИАН) в случае выполнения определенных условий. Без этого энергетики не смогут настолько часто ремонтировать оборудование. Они не успевают это сделать", - отметил Рябцев.

Также он напомнил, что усилиями энергетиков до последнего массированного обстрела объем отключений удалось сократить в подавляющем большинстве регионов Украины до двух очередей.

В ночь на 6 декабря Россия в очередной раз массированно атаковала энергосистему Украины. Как отметили в Министерстве энергетики, дроны и ракеты ударили по энергетике 8 областей.

Из-за последствий вражеской атаки компания ДТЭК срочно изменила графики отключений электроэнергии, существенно уменьшив количество часов со светом.

