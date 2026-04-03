Впервые с начала войны в Иране европейское судно прошло через Ормузский пролив, – Bloomberg

Контейнеровоз не скрывал своего местонахождения.

Контейнеровоз, принадлежащий Франции, пересек Ормузский пролив. Это, скорее всего, первый известный случай прохождения европейского судна с тех пор, как война практически закрыла этот важный водный путь, пишет Bloomberg.

По данным системы отслеживания судов, в четверг, 2 апреля, днем по местному времени судно CMA CGM Kribi вышло из вод вблизи Дубая в направлении Ирана, сигнализируя, что его владелец – французская компания. Оно держалось близко к иранскому побережью, двигаясь по каналу между островами Кешм и Ларак, открыто транслируя свое местонахождение. В пятницу, 3 апреля, утром оно сообщило, что находится вблизи Маската. Два человека, знакомые с ситуацией, также подтвердили, что судно пересекло пролив.

Иран усилил контроль над Ормузом после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали страну, сократив судоходство до минимума через пролив, через который обычно проходит около пятой части поставок мировой нефти и сжиженного природного газа.

Тегеран разрешил некоторым судам из дружественных стран пройти по заранее утвержденному маршруту, угрожая при этом атаковать суда, связанные с США или Израилем. Союзники США, в частности Франция, предпринимают первые дипломатические шаги для смягчения кризиса, но пока о прогрессе не сообщается.

Судно под флагом Мальты принадлежит CMA CGM SA, третьей по величине контейнерной компании мира, контрольный пакет акций которой принадлежит семье миллиардеров Сааде. Основатель иммигрировал во Францию из Ливана и основал компанию в 1978 году в Марселе, имея в своем распоряжении одно арендованное судно.

CMA CGM Kribi имеет вместимость 5 000 условных единиц TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств (контейнеровозов, железнодорожных вагонов) и контейнерных терминалов), а показатели осадки свидетельствуют о том, что судно загружено. Контейнеровоз меньше судов китайской государственной компании Cosco Shipping Corp., которые недавно вышли из Персидского залива через Ормуз. Обе компании – ключевые члены альянса контейнерных перевозок – соглашения, позволяющего им совместно использовать маршруты и пространство на судах.

Накануне Великобритания инициировала масштабные международные переговоры с участием 35 стран по разблокированию Ормузского пролива дипломатическим путем.

Во Франции, которой принадлежит CMA CGM Kribi, уже в начале апреля сотни АЗС остались без топлива из-за блокировки Ормуза. Местное правительство пообещало финансово поддержать наиболее уязвимые отрасли.

