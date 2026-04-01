Война в Иране ударила по Франции: на сотнях АЗС закончилось топливо

Правительство Франции пообещало оказать поддержку некоторым секторам.

Сотни автозаправочных станций во Франции остались без топлива. Водители массово бросились заправляться после введения ограничений на цены, вызванных перебоями в поставках из-за войны в Иране, сообщает Bloomberg.

Министерство энергетики Франции сообщило, что 700 из 900 автозаправочных станций, на которых закончился как минимум один вид топлива, принадлежат компании TotalEnergies SA. Чиновники говорят, что это связано в первую очередь с логистическими проблемами, а не с внутренним дефицитом топлива.

Официальный представитель французского правительства Мод Брежон заявила, что менее 10% французских АЗС сталкиваются с определенными перебоями. В подавляющем большинстве случаев это связано с тем, что TotalEnergies ввела ценовое ограничение, которое вызвало ажиотаж среди потребителей.

Видео дня

С середины марта, после объявления об ограничении цен, в сети TotalEnergies наблюдается рост потока клиентов.

В отдельных регионах возникают проблемы с поставками, особенно в отношении дизельного топлива. Сама компания заявляет, что работает над удовлетворением высокого спроса и пополнением запасов на станциях, столкнувшихся с дефицитом.

Ранее французское правительство пообещало поддержку отдельным секторам, чтобы смягчить последствия войны. Пакет помощи включает 50 миллионов евро на топливо для малых и средних автоперевозчиков. 5 миллионов евро получит рыболовная отрасль, а еще 14 миллионов евро – фермеры.

По мнению Брежон, "на данный момент нет риска дефицита поставок". По ее словам, у Франции до сих пор есть стратегические нефтяные резервы в размере примерно 100 миллионов баррелей. При этом страна еще не использовала все 14,5 миллиона баррелей, которые обязалась выделить в рамках соглашения с Международным энергетическим агентством (МЭА).

Война в Иране и последствия для энергетики – последние новости

Из-за конфликта в Иране Европа может столкнуться с перебоями в поставках топлива, подобными тем, что уже имели место в Азии. Эксперты отмечают, что последствия конфликта на Ближнем Востоке все сильнее влияют на мировые рынки энергоносителей.

Сначала они ощущались в Южной Азии, затем – в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а с началом апреля их влияние будет все больше распространяться, в частности, на страны ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия перенесла презентацию долгожданного плана по постоянному запрету на импорт российской нефти. Причиной такого решения стали последствия войны на Ближнем Востоке, которая вызвала резкий скачок цен на нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: