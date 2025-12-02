Россия уничтожает энергетику Одесской области: тысячи украинцев без света

Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах.

Российская оккупационная армия в ночь на 2 декабря атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки поврежден энергетический объект.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, ночью враг нанес очередной массированный удар по югу региона с применением БПЛА типа "Shahed".

"Целью снова были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Несмотря на активную работу ПВО есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора", - рассказал чиновник.

Как отметил Кипер, в результате ударов зафиксированы пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

На месте работает городской штаб по ликвидации последствий. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах. Развернуто 11 пунктов несокрушимости для оказания помощи населению.

Измаильская районная государственная администрация сообщила, что в результате воздушного нападения в ночь на 2 декабря часть Сафьяновской громады и города Измаил остались без электроэнергии.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, враг атаковал объект энергетики. По предварительным данным, повреждены также около 10 жилых домов. Сейчас на месте прокуроры вместе с другими правоохранителями фиксируют последствия. Энергетики работают над восстановлением света. Начало расследование по части 1 статьи 438 "Военные преступления" УК Украины.

В региональном главке ГСЧС объяснили, что в результате попаданий именно на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар, который пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали.

Удар России по Одессе - последние новости

Армия Российской Федерации вечером 24 ноября и ночью 25 ноября атаковала Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. В результате, повреждены объекты критической инфраструктуры, дорожное покрытие и остановка общественного транспорта.

В результате вражеского обстрела травмированы шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также пострадали две 24-летние женщины, 40-летний и 80-летний мужчины. Ночная массированная атака вызвала новые повреждения объектов гражданского и энергетического назначения, возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.

