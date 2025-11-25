Повреждены объекты гражданского и энергетического назначения.

Российская армия сегодня ночью продолжила массированную дроновую атаку Одессы и пригорода, из-за падения обломков ранены шесть человек, среди которых - двое детей.

"Вечером, 24 ноября, и ночью, 25 ноября, враг продолжал атаковать Одессу и Одесский район ударными беспилотниками", - заявили в прокуратуре.

В результате, повреждены объекты критической инфраструктуры, дорожное покрытие и остановка общественного транспорта. По данным пресс-службы, в результате вражеского обстрела травмированы шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также пострадали две 24-летние молодые женщины, 40-летний и 80-летний мужчины.

Видео дня

Сейчас под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, ночная массированная атака вызвала новые повреждения объектов гражданского и энергетического назначения. На отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование. Чиновник уточнил, что люди пострадали из-за падения обломков.

В региональном главке ГСЧС добавили, что работу пожарных осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. От ГСЧС привлекались 15 единиц техники и 54 спасателя.

В пресс-службе мэрии предупредили, что, по состоянию на утро 25 ноября, из-за последствий атаки РФ не курсируют трамвайные маршруты №12,20. По маршруту 20 трамвая "запущено" маршрутное такси. Также трамваи №7 и №10 курсируют по сокращенным маршрутам: Херсонский сквер -11 Станция Люстдорфской дороги и, соответственно, площадь Старосенная - ул. Ицхака Рабина.

Обновлено 9.45. В ДТЭК Одесские электросети рассказали, что вечером 24 ноября враг атаковал Одессу и повредил энергетический объект другой компании. Поэтому часть жителей города осталась без света. По состоянию на утро 25 ноября, энергетики возобновили электроснабжение в домах 7,8 тыс. семей, однако еще 20,3 тыс. абонентов в Приморском и Пересыпском районах Одессы пока без света.

Российские удары по Украине

Напомним, вечером 24 ноября армия РФ нанесла по Одессе массированный дроновой удар. Из-за попадания в части города исчез свет и отопление.

Начались проблемы с передвижением электротранспорта, 25 ноября часть учебных заведений Одессы переведены на онлайн-обучение. Сообщалось, что решаются вопросы по перевозке тяжелых пациентов из одних больниц в другие. В МВА заявили, что от железнодорожного вокзала до Пересыпского района будут курсировать социальные автобусы.

Вас также могут заинтересовать новости: