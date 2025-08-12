Обновление предельных цен на электроэнергию помогло избежать отключений света, - эксперт

Политолог отметил, что ожидаемого роста цен для потребителей не произошло, несмотря на многочисленные "страшилки", которые распространялись по инфополю.

Благодаря пересмотру предельных цен на электроэнергию в вечерние часы украинцы уже более 200 дней живут без отключений света. Об этом рассказал политолог, директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

"Вы помните, что делали прошлым летом? Лично я неоднократно давал комментарии под аккомпанемент работающих передвижных генераторов. Удовольствие, признаюсь, ниже среднего", - отметил он.

По словам эксперта, в этом году даже промышленность, которую обычно ограничивают первой, уже полгода работает без сбоев в снабжении. Это стало возможным благодаря восстановлению части генерирующих мощностей и росту импорта электроэнергии из ЕС в дефицитные вечерние часы.

Магда подчеркнул, что изменение прайс-кэпов позволило обеспечивать гарантированный импорт ресурса, сэкономить государственные средства и отказаться от дорогостоящей аварийной помощи, поставки которой не всегда можно было предсказать.

"Есть первые результаты - в августе импорт электроэнергии из Европы увеличился в 2 раза, что позволило не только обеспечить моральную передышку гражданам, но и создать условия для бесперебойной работы промышленности. Последствия этого мы увидим в последующие месяцы в динамике роста ВВП", - подчеркнул он.

В то же время, по его мнению, ремонты АЭС и восстановление генерации должны продолжаться и в дальнейшем, ведь за более чем три года войны энергетика претерпела беспрецедентные разрушения.

Ранее энергетический эксперт Андриан Прокип также отметил, что пересмотр предельных цен на электроэнергию в пиковые часы был необходим, чтобы не остаться без света уже в августе этого года.