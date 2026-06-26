Россияне толкают машины к АЗС: топливный кризис в РФ приобретает невиданные масштабы

Нехватка топлива распространяется по бывшей "стране-бензоколонке", водители ночуют на заправках.

Острый дефицит топлива охватил уже 78 из 85 регионов Российской Федерации, в 29 из которых введены официальные ограничения на его продажу – в основном это центральные и южные области. Нынешний топливный кризис в России – самый серьезный, по крайней мере, с момента полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Deutsche Welle.

Около 25% нефтеперерабатывающих мощностей Кремля выведены из строя из-за "санкций" ВСУ. Поэтому дефицит бензина с каждым днём усугубляется, и россияне выстраиваются в многочасовые очереди на АЗС по всей стране – даже в Сибири и на Дальнем Востоке. Иногда водители ночуют в этих очередях или толкают машины с пустыми баками в сторону заправок, пишут российские Telegram-каналы.

На многих АЗС бензин не отпускают в канистры, позволяя заправить только полный бак автомобиля. Сильнее всего топливный кризис ударил по временно оккупированному Крыму, где свободная продажа бензина полностью прекращена – исключение составляет лишь спецтранспорт. Это привело к появлению "черного рынка" бензина, где топливо предлагают приобрести по цене 200 рублей за литр. Это около 115 гривень, что в полтора раза дороже, чем в Украине.

Видео дня

Проблемы с общественным транспортом фиксируются уже в четырёх регионах страны-оккупанта. В Чите городской автобус не смог выйти на первый рейс из-за невозможности заправиться. В Ульяновском районе Калужской области отменили все загородные автобусные маршруты. В Каменском районе Ростовской области перевозчик ограничил обслуживание маршрутов общественного транспорта из-за нехватки топлива. В Тульской области предупредили о риске отмены части автобусных рейсов.

В интернете появляется всё больше видео, где напомаженные россиянки истерично жалуются на нехватку бензина, необходимость стоять в очереди на заправках по 8 часов и говорят, что "ситуация просто критическая". При этом из-за отсутствия информации в официальных кремлевских СМИ никто не понимает, что бензиновый кризис наблюдается не только в их городе, но и по всей России.

Экономика России – главные новости

Экономика России истощена войной, говорят ведущие европейские аналитики. Несмотря на сверхприбыли от нефти, которые уже идут на нет, потенциал кремлевской экономики ограничен из-за нехватки рабочей силы. Лишние средства могут только усилить инфляцию в стране.

Экспорт нефти из России достиг максимума в 2026 году. Местная переработка сильно ограничена из-за мощностей, поврежденных украинскими ударами. В то же время с разблокированием Ормузского пролива и завершением периода снятия санкций на кремлевскую нефть со стороны США доходы Москвы должны существенно сократиться.

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