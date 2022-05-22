В Норвегии подтвердили, что доходы от продажи нефти выросли в результате войны в Украине. А также пообещали внести еще больший вклад в поддержку Украины.

Норвегия должна поделиться частью своих "гигантских" доходов, которые она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Bloomberg.

По его словам, прежде всего норвежцы должны отдать часть денег Украине.

Моравецкий отметил, что Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергию, отказавшись от поставок нефти и газа из России и в какой-то момент из арабских стран.

"Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ - в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад?.. Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд... Они должны разделить эту сверхприбыль. Это не нормально, это несправедливо. Это косвенная нажива на войне, начатой ​​Путиным", - заявил польский премьер, уточнив, что Норвегия не виновата в войне.

Напомним, ранее Польша отказалась платить за российский газ в рублях, после чего Россия остановила поставки. Газопровод из Норвегии в Польшу должен быть достроен в этом году.

Реакция Норвегии на слова Моравецкого

Госсекретарь Норвегии Эйвинд Вад Петерссон в комментарии норвежскому изданию NRK сообщил, что возросшие доходы от продажи энергоносителей в основном идут в Государственный пенсионный фонд Global (Нефтяной фонд) для будущих поколений.

"Хотя доходы от продажи нефти выросли в результате войны в Украине, стоимость фонда с нового года упала примерно на 550 млрд норвежских крон. В том числе из-за падения фондового рынка. Экономика Норвегии и норвежские потребители также пострадали от более высоких цен на электроэнергию и бензин. Но Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы внесем еще больший вклад", - сказал Петерссон.

Он также добавил, что отношения Норвегии и Польши должны быть хорошими, несмотря на такие инициативы.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейских покупателя газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет привлекать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

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