Такое обещание, по словам Барро, дал европейским партнерам президент США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным будет требовать прекращения огня в Украине.

Как сообщил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х, такое заявление американского лидера прозвучало во время виртуального саммита с европейскими лидерами.

По его словам, Трамп также добавил, что переговоры по территориям "будут происходить только в присутствии Владимира Зеленского во время следующей встречи".

Кроме того, американский лидер во время встречи сказал, что "США присоединятся к гарантиям безопасности, разработанным коалицией стран-добровольцев, объединенных Францией, Великобританией и Германией".

Переговоры Трампа и Путина

Саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится на Аляске 15 августа. Украины и представителей Европы за столом переговоров не будет.

Президент США в разговоре с европейскими партнерами заверил, что не будет обсуждать территориальные вопросы во время встречи с Путиным. Он сказал, что будет пытаться достичь прекращения огня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что в Вашингтоне не будут вести с РФ переговоры о завершении войны без Украины или Европы.

