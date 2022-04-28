Среди таких компаний – немецкая Uniper и австрийская OMV, а также газовые компании Венгрии и Словакии.

Четыре энергетические компании стран Европейского Союза готовы пойти на кремлевские требования по оплате за газ в рублях и планируют открыть рублевые счета в швейцарской "дочке" "Газпромбанка".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Среди таких компаний – немецкая Uniper и австрийская OMV, а также газовые компании Венгрии и Словакии. Отмечается, что переговоры между европейскими покупателями и "Газпромом" активизировались с приближением сроков платежей.

OMV сообщила, что проанализировала запрос "Газпрома" относительно способов оплаты, учитывая санкции ЕС, и работает над решением, которое соответствовало бы санкциям.

В Uniper заявили, что санкции нарушать не будут. "Мы считаем, что изменение процесса платежей соответствует закону о санкциях, и поэтому выплаты возможны", - отметили в компании.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить "Газпромбанку" за импорт в евро. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, потом будет конвертировать депозиты в евро на рубли на втором счете, открытом на их имя. Последний шаг – эти компании осуществляют рублевый перевод в Россию.

В свою очередь, в ЕС сначала отвергли российские предложения, но позже начали склоняться к тому, что новый механизм совместим с санкциями.

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил в среду, что российский механизм "совместим с санкциями, и, насколько я понимаю, немецкие компании, которые так делают, придерживаются своих контрактов". Он отметил, что "большинство стран ЕС используют такой подход".

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла компании от выполнения требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейских покупателя газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

Отдельно Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

Между тем канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал фейком российской пропаганды сообщения росСМИ о согласии Вены платить за российский газ рублями. Вместе с тем в офисе австрийского канцлера добавили, что Вена все еще рассчитывается за газ в евро на счет в "Газпромбанке". Там эта сумма потом конвертируется Россией в рубли.

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