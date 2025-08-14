Блогер объяснила, почему ей не понравились эти города.

Блогерша Суйон, которая публикует контент из своих путешествий, назвала три европейских города, которые ее не впечатлили. По ее словам, это не значит, что они плохие, просто они ей не понравились так сильно, как другие города, передает Express.

Первым в ее списке разочарований стал Мадрид (столица Испании). По словам Суйон, ее сердце украла Барселона, поэтому Мадрид остался далеко позади.

"Главная причина в том, что я посетила и Мадрид, и Барселону во время одной поездки, и мне кажется, что в Мадриде не было столько интересных вещей, по крайней мере для меня, кроме дворца и музеев... Если бы я снова отправилась в это путешествие, я бы, пожалуй, пропустила Мадрид и провела больше времени в Барселоне", - отметила блогерша.

Следующим городом в ее перечне стала Катания (город на Сицилии, Италия).

"Город казался немного заброшенным и не самым безопасным. Люди также не стеснялись пялиться на тебя - я уверена, что они не хотели быть грубыми или злыми, но как женщине-путешественнице мне было немного некомфортно", - отметила Суйон.

Берлин также попал в список женщины, однако она к нему была не столь критична, как к Катании и Мадриду. По словам блогера, Берлин имеет "гостеприимную" атмосферу и множество "крутых кафе, магазинов и улиц", но она чувствовала, что чего-то ей не хватает.

"Не поймите меня неправильно, я бы с удовольствием жила в Берлине. Но как туристка я чувствую, что главными достопримечательностями являются исторические музеи, которые лично мне не очень нравятся, особенно потому, что на этом этапе путешествия я уже чувствовала сильную усталость от музеев", - объяснила женщина.

В то же время она добавила, что ей было сложно найти в городе аутентичную региональную кухню, которая остается ее приоритетом во время путешествий.

"Кулинарная сцена также была достаточно интернациональной, поэтому я не нашла много вариантов аутентичной местной еды, которую я стараюсь есть везде, куда бы ни поехала. Опять же, это лишь мой опыт - то, что не подходит мне, может подойти вам", - подытожила Суйон.

