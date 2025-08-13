Канберра решительно настроена стать надежным поставщиком.

Австралия делает ставку на экспорт редкоземельных металлов, предоставив горнодобывающей компании кредит в миллиард долларов на их добычу. Канберра намерена отобрать у Китая часть рынка, на котором он хозяйничал.

Издание ВВС пишет, что монополия Китая на редкоземельные элементы стала причиной торговых войн президента США Дональда Трампа. Когда Пекин ограничил экспорт, что стало мощным козырем в переговорах о пошлинах, производители по всему миру осознали, что Китай может остановить их заводы.

Ford даже приостановил производство своего популярного внедорожника Explorer на неделю на заводе в Чикаго. Месяц спустя генеральный директор Джим Фарли сообщил, что причиной остановки стала нехватка редкоземельных металлов, и признал, что компания по-прежнему испытывает трудности с поставками.

"Проблема заключается не в количестве, а в том, что где-то в цепочке поставок есть одна или несколько стран, которые контролируют это узкое место", - говорит заведующий кафедрой добывающей металлургии в Университете Кертина Жак Экстин.

На Китай сейчас приходится более половины мировой добычи редкоземельных элементов и почти 90 % их переработки. США импортируют 80% редкоземельных элементов из Китая, а Европейский союз зависит от Китая примерно на 98% в плане поставок.

"Китай целенаправленно и открыто стремится контролировать рынок с целью поддержки своих перерабатывающих и оборонных отраслей", — говорит руководитель отдела редкоземельных элементов компании Iluka Resources Дэн Макграт.

При это он надеется ослабить этот контроль.

"Мы рассчитываем, что к 2030 году сможем удовлетворить значительную часть западного спроса на редкоземельные элементы", — говорит Макграт.

Даже если создание новой отрасли займет время, Австралия, похоже, имеет много преимуществ в гонке за редкоземельными элементами и может стать более надежным источником.

"Война" за редкоземельные металлы - последние новости

Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что Китай приостанавливает поставки редкоземельных металлов западным оборонным компаниям. В материале WSJ отмечалось, что очень много деталей для оружия содержат минералы, которые поставляет только Китай.

При этом все больше немецких производителей жалуются на дефицит редкоземельных металлов и проблемы с поставками.

