Направление между Киевом и Львовом остается одним из самых пиковых по запросам от пассажиров.

"Укрзализныця" назначает ряд дополнительных поездов на вторую половину августа сообщением Киев-Львов и Киев-Винница. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Направление между Киевом и Львовом остается одним из самых пиковых по запросам от пассажиров, поэтому находим варианты назначить дополнительные рейсы на отдельные даты", - говорится в сообщении.

На отдельные даты августа назначаются такие дополнительные рейсы:

№249/250 Киев - Львов. Отправление из Киева и Львова: 18 и 19 августа;

№243/244 Киев - Львов. Отправление из Киева и Львова: 16, 17, 20 августа;

№775/776 Киев - Винница. Отправление из Киева и Винницы 31 августа.

В компании добавили, что из-за специфики курсирования этих рейсов, они будут отправляться составом из обычных спальных вагонов "Укрзализныци", но с местами для сидения.

"Укрзализныця" - другие новости

За прошедшую неделю в связи с усилением контроля онлайн-покупок билетов на внутренние маршруты УЗ заблокировала 271 клиента, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением "Укрзализныци".

Ранее в "Укрзализныце" сообщали, что на самые популярные направления спрос достигал до 8 пассажиров на одно место. При этом с 4 по 10 августа железная дорога перевезла более 637 тыс. пассажиров, что почти равно населению в Кривом Роге.

