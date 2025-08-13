Среди подозреваемых - топ чиновники КГГА.

Органы прокуратуры в городе Киеве объявили 22 подозрения за сделки, которые нанесли ущерб государству более чем на 230 млн грн. Среди подозреваемых ТОП-чиновники КГГА и руководители коммунальных предприятий. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По информации Генпрокурора, подозрения объявлены за присвоение средств общины, служебную халатность, некачественные строительные работы и наживу на школьных укрытиях.

Кроме того, как сообщил Руслан Кравченко, состоялись обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения.

Среди эпизодов, которые расследуются, в частности следующие.

Нажива на безопасности детей:

Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов "зарабатывали" на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств.

Махинации на ремонтных работах:

Руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" растрата средств на капремонте.

Главные инженеры ДЭУ Подольского и Печерского районов растрата на закупке материалов для ремонта дорог.

Руководитель музея "Киевская крепость" подписала акты работ, которых фактически не проводили.

Закупки "на бумаге" и по завышенным ценам:

Главный агроном КП "СЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только по документам.

Начальник управления СКП "Киевтелесервис" закупил оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам.

Чиновник КО "Муниципальная охрана" - закупка некачественных бодикамер.

Метро и служебная халатность: