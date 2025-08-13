Органы прокуратуры в городе Киеве объявили 22 подозрения за сделки, которые нанесли ущерб государству более чем на 230 млн грн. Среди подозреваемых ТОП-чиновники КГГА и руководители коммунальных предприятий. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По информации Генпрокурора, подозрения объявлены за присвоение средств общины, служебную халатность, некачественные строительные работы и наживу на школьных укрытиях.
Кроме того, как сообщил Руслан Кравченко, состоялись обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения.
Среди эпизодов, которые расследуются, в частности следующие.
Нажива на безопасности детей:
- Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов "зарабатывали" на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств.
Махинации на ремонтных работах:
- Руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" растрата средств на капремонте.
- Главные инженеры ДЭУ Подольского и Печерского районов растрата на закупке материалов для ремонта дорог.
- Руководитель музея "Киевская крепость" подписала акты работ, которых фактически не проводили.
Закупки "на бумаге" и по завышенным ценам:
- Главный агроном КП "СЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только по документам.
- Начальник управления СКП "Киевтелесервис" закупил оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам.
- Чиновник КО "Муниципальная охрана" - закупка некачественных бодикамер.
Метро и служебная халатность:
- Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА - из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат - многомиллионные убытки бюджета Киева.