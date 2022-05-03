Коболев считает, что в Кремле решили "наказать" Польшу и Болгарию, чтобы напугать другие страны.

Отказ России поставлять газ в Польшу и Болгарию является элементом политики РФ, а отказ этих стран платить за топливо российскими рублями не является основной причиной отказа РФ от поставок.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-главой НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

"Я думаю, что все очень банально. Польша и Болгария оказались для них наименее болезненными целями. У них к концу этого года заканчивались контракты. И так как там уже закончился отопительный сезон, то отборы по этим контрактам остались минимальные. Поэтому в Кремле решили "наказать" Польшу и Болгарию, чтобы с одной стороны попугать другие страны. А с другой — отчитаться Путину какие они все бравые и серьезные солдаты", - отметил Коболев.

Он также подчеркнул, что подобное решение является характерным для России.

"Это классическая русская тактика. Когда их выгоняют из какого-то проекта, а они за час до события начинают разгонять новости, что Россия сама решила выйти из него".

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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