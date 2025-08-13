Интересно, что каньоны на противоположных сторонах Антарктиды "рассказывают совершенно разные истории".

Ученые обнаружили более 300 подводных каньонов, тянущихся от континентальных окраин Антарктиды, некоторые из которых уходят в глубину более чем на 4000 метров. Об этом пишет IFLScience.

Два исследователя из Университетского колледжа Корка в Ирландии и Университета Барселоны в Испании использовали новые батиметрические данные высокого разрешения для картирования скрытых каньонов у побережья Антарктиды. В общей сложности они обнаружили 332 подводных желоба - это в пять раз больше, чем было выявлено в предыдущих исследованиях.

"Некоторые из проанализированных нами подводных каньонов достигают глубины более 4000 метров. Самые впечатляющие из них находятся в Восточной Антарктиде, которая характеризуется сложными, разветвлёнными системами каньонов. Эти системы часто начинаются с нескольких вершин каньонов у края континентального шельфа и сходятся в один главный канал, который спускается в глубины океана, пересекая крутые склоны континентального склона", - рассказал Дэвид Амблас из Объединенной исследовательской группы по морским геологическим наукам на факультете наук о Земле Барселонского университета. Новое исследование опубликовано в журнале Marine Geology.

Интересно, что каньоны на противоположных сторонах Антарктиды "рассказывают совершенно разные истории". На востоке они запутанные и разветвлённые, с широкими U-образными профилями. На западе они короче и круче, изрезанные острыми V-образными линиями.

Это наблюдение, по словам исследователей, наводит на мысль о том, что Восточно-Антарктический ледниковый щит намного старше своего западного аналога и возник раньше. Амблас сказал:

"Это предполагалось исследованиями осадочных пород, но ещё не было описано в крупномасштабной геоморфологии морского дна".

Отмечается, что Антарктида - это не гигантский дрейфующий ледяной щит вокруг Южного полюса. Под бескрайними ледяными просторами скрывается скалистый континент, похожий на Северную Америку или Европу, с уникальным ландшафтом, изобилующим колоссальными каньонами и горными вершинами. Как и другие континенты Земли, скрытые края Антарктиды изрезаны подводными каньонами, которые впадают в море.

Понимание этих подводных каньонов жизненно важно, поскольку они играют важную роль в циркуляции океанических вод, а также связывают мелководье и глубины, создавая богатые морской жизнью места обитания.

Важно, что ученые уже нанесли на карту 10 000 подводных каньонов по всей планете, но, вероятно, их будет ещё десятки тысяч, поскольку с высокой точностью картографировано менее трети морского дна.

"Именно поэтому мы должны продолжать собирать батиметрические данные высокого разрешения в неизведанных районах, которые, несомненно, выявят новые каньоны, собирать данные наблюдений как на месте, так и с помощью дистанционных датчиков, а также продолжать совершенствовать наши климатические модели, чтобы лучше отражать эти процессы и повышать надёжность прогнозов последствий изменения климата", - пояснили исследователи.

Новости об изучении Антарктиды

Ученые обнаружили давно утраченный ландшафт, сохранившийся под Антарктическим ледяным щитом на протяжении 30 миллионов лет. Эрозия древних рек образовала обширные ровные поверхности подо льдом Восточной Антарктиды в период от 80 до 34 миллионов лет назад. Понимание того, как они образовались и как продолжают влиять на ландшафт, может помочь уточнить прогнозы будущей потери льда.

