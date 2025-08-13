Домашний питомец всегда является хорошим другом для человека.

Обычно люди считают, коты являются менее любящими животными, чем собаки, однако это не всегда так. Как оказалось, многие породы известны своим ласковым нравом и так же любят радовать своих хозяев вниманием, как лабрадоры или пудели. Поэтому в The Scotsman назвали 16 пород кошек, которые являются наиболее любящими, по сравнению с другими.

Абиссинская кошка

Это порода, которая может даже не позволять вам самостоятельно сходить в туалет, ведь эти кошки считают, что их хозяин должен быть защищен в любое время.

Рэгдол

Эта порода была выведена для того, чтобы быть ласковым, однако неприхотливым и самодостаточным компаньоном. Эти котики любят детей и, скорее всего, будут сидеть на вашем колене, как на месте отдыха.

Мейн-кун

Мейн-кун является одной из старейших пород домашних кошек. Это большая кошка с густой шерстью, которая станет идеальной для объятий.

Сфинкс

Из-за того, что сфинкс не имеет шерсти, означает, что он может немного мерзнуть, поэтому он может часто приходить к своему хозяину, чтобы согреться.

"Это означает, что объятия будут всегда. Кроме того, эта порода кошек просто от природы любит обниматься и играть, даже если им достаточно тепло, поэтому ожидайте много мурлыканья. Это действительно любящие кошки. К сожалению, отсутствие шерсти имеет и свои минусы: эти коты склонны к кожным проблемам и солнечным ожогам", - объяснили в The Scotsman.

Рагамаффин

Это спокойные, ласковые коты, которые обожают объятия. Их терпеливый характер и ласковое поведение являются идеальными для детей, пожилых людей и семей, где есть другие домашние животные.

Персидская кошка

Преимущество этой породы в том, что она очень ленивая, поэтому когда они лягут на ваши колени, то, скорее всего, останутся там надолго.

"К сожалению, как и другие породы с "плоскими мордами", они могут страдать синдромом обструктивных дыхательных путей (BOAS), что приводит к проблемам с дыханием и питанием", - предупредили в материале.

Сиамская кошка

Эта порода известна своим ласковым нравом и часто ходит за своим хозяином по всему дому, глядя на него с безграничной любовью.

Шотландская вислоухая кошка

Эти кошки настолько ласковые, что не любят оставаться в одиночестве, они любят постоянно лежать на своем хозяине или возле него.

"Если вы хотите кошку, которую можно оставить дома, когда вы идете на работу, эта порода, вероятно, не для вас. Потенциальные владельцы также должны знать, что из-за селекционного разведения эта кошка подвержена остеохондродисплазии (болезнь шотландской вислоухой кошки), вызывающей аномальный рост костей и деформации скелета, артрит и сильную боль", - отметили в The Scotsman.

Бирманская кошка

Бирманские кошки являются ласковыми и любящими, а также имеют глубокие связи со всей семьей, поэтому они будут одинаково ласковы как со взрослыми, так и с детьми.

Американская короткошерстная

Эти кошки очень приспособлены к семьям и являются идеальными домашними любимцами. Также они любят, когда их берут на руки и наслаждаются любым контактом с людьми.

Тонкинская кошка

Тонкинская кошка является гибридом сиамской и бирманской кошек. Эта порода не просто любит объятия, она их требует.

Корниш-рекс

Эта порода обычно имеет активный характер и много энергии. Однако, когда эти коты набегаются, то свернутся клубочком на ваших коленях и позволят погладить свою мягкую шерсть.

Шартрез

Это редкая французская порода кошек, которая известна тем, что быстро привязывается к своим владельцам. Кроме того, они очень любознательны, поэтому готовьтесь искать их в интересных местах.

Экзотическая короткошерстная кошка

Эта порода известна своей ласковостью и спокойным характером. Котики любят лежать рядом с хозяевами или на них.

