Эксперты объяснили, сколько нужно выгуливать собаку в день, чтобы сохранить ее здоровье и активность.

Ежедневные прогулки для собаки - это не просто способ справить нужду, а необходимая вещь для здоровья и счастья вашего четвероного друга. На свежем воздухе питомец двигается, исследует мир, общается и получает новые впечатления. Но как часто нужно выгуливать собаку и как долго? Некоторые владельцы считают, что если собака немного устала, то пора возвращаться домой. В то же время, если они встретили своего друга, то и собака тоже может погулять на улице еще немного времени. В любом случае решение остается за владельцем, однако у экспертов на этот счет свое мнение.

Ранее мы рассказывали, почему кошки едят траву и что в ней вкусного нашли собаки.

Как выгуливать собаку правильно

Эксперты из Кеннел-клуба (The Kennel Club) на вопрос, сколько раз в день выгуливать собаку отвечают: выходить на улицу с собакой нужно минимум один раз в день, а лучше два. В некоторых случаях ветеринар может рекомендовать сократить нагрузку - например, если у питомца есть проблемы со здоровьем, пишет британский таблоид Express.co.uk.

Видео дня

По словам специалистов, полчаса активной прогулки с собакой способно заменить даже те 30 минут физической активности, которые рекомендованы человеку.

"Безусловно, все зависит от породы, возраста, индивидуальных особенностей животного. Но если говорить о том, сколько раз нужно выгуливать собаку, то это правило общее для всех - каждая собака должна гулять хотя бы раз в день", - говорят эксперты.

Для щенков, отмечают специалисты, есть свои нормы: им не нужны длительные прогулки, так как они могут переутомить. Для малышей вполне подойдут короткие выходы и немного "формальных" упражнений (игры, обучение командам). Здесь тоже есть свое простое правило: пять минут физической нагрузки на каждый месяц жизни щенка (до двух раз в день). То есть, в 3 месяца - это по 15 минут, в 4 месяца - по 20 минут и так далее.

С возрастом собака сможет выдерживать более длительные прогулки и активные нагрузки, задачей же хозяина будет следить, чтобы питомец достаточно двигался, но не переутомлялся.

Вас также могут заинтересовать новости: