Результаты Службы безопасности Украины доказывают, что Украина побеждает Россию в войне спецслужб и способна успешно противостоять такому мощному врагу. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя свежее интервью главы СБУ Василия Малюка.

Политолог считает, что Служба успешно сочетает в своей работе две базовые составляющие - технологическую и агентурную. "Один из ключевых тезисов Малюка: Украина должна превратиться в "стального дикобраза", который даст по зубам России. Причемгосударство может выстоять в этой войне благодаря уникальным тактикам, качественным кадрам и технологическим новинкам. И СБУ уже применяет такой подход на практике. Операторы дронов СБУ имеют одни из лучших показателей эффективности на фронте. Кроме того активно используются достижения искусственного интеллекта, роботизированные системе, фпв-комплексы", - пишет эксперт.

"Важный аспект деятельности СБУ - контрразведка. Путин создал план "Диверсионный шум" и хотел масштабировать теракты в Украине. План полностью провалился благодаря Службе. Около 80% (!!!) всех такого рода преступлений раскрываются на опережение. Малюк первым начал вычищать "авгиевы конюшни" УПЦ (МП), которые российские спецслужбы годами инфильтрировали своими агентами. СБУ перекрыла дыхание агентам фсб в рясах.Более 100 подозрений, 31 приговор суда, и, наконец, лишение украинского гражданства гражданина рф Онуфрия, который возглавляет "московских попов" в Украине", - акцентирует эксперт.

Видео дня

Курпас подчеркивает, что Малюк - наиболее эффективный Глава Службы за всю ее историю. "Малюк рассказывает много деталей работы боевых подразделений Службы. Он углублен в эту работу и на ежедневной связи с боевыми побратимами. Он превратил СБУ в "украинский Моссад", - резюмирует политолог.

Напомним, накануне вышло первое за последние полтора года интервью главы СБУ Василия Малюка. Среди прочего, глава спецслужбы рассказал подробности операции "Паутина".

Вас также могут заинтересовать новости: