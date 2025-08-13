Отправной точкой должна стать линия фронта.

Украина готова обсуждать вопрос территорий, но о юридическом признании российского суверенитета над оккупированными районами речь не идет. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Так, он коротко пересказал содержание телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, к которому также присоединились другие европейские лидеры. По словам Мерца, Трампу объяснили, что сначала должен установиться режим прекращения огня на фронте, а уже после этого стороны попытаются заключить долгосрочное соглашение о прекращении войны.

"Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но отправной точкой должна быть линия фронта. И признание российской оккупации не является предметом обсуждения", - сказал Мерц.

По словам канцлера, Трампу объяснили также и ряд других позиций, на которых стоят Украина и Европа. В частности отмечается, что Киев должен быть за столом следующих переговоров, если после встречи на Аляске процесс продолжится. Также Мерц отметил, что украинская армия должна сохранить возможность защищать государство, но также он отметил необходимость в "жизнеспособных долгосрочных гарантиях безопасности" для Украины.

Вопрос обмена территориями

Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Москве состоялись переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. По их итогам Трамп сообщил европейцам, что мирное соглашение будет включать определенную форму обмена территориями между Украиной и РФ. Но масштабы этих обменов и тем более конкретные районы - остаются открытым вопросом.

В своих публичных комментариях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отступать и дарить россиянам свою территорию ради прекращения боевых действий.

