По мнению эксперта, длительного топливного кризиса в РФ из-за ударов украинских беспилотников ожидать не стоит.

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам не приведут к длительному топливному кризису в РФ, однако будут способствовать дальнейшему подорожанию бензина и дизельного топлива на тамошних АЗС и росту инфляции. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Он напомнил, что в РФ осталось немалое количество работающих НПЗ, а при необходимости Россия сможет приобрести топливо, например, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане или Турции.

"А у нас ни одного НПЗ, а на АЗС есть топливо. И они, так же, могут спокойно наладить логистику. Например, кораблями топливо везти в Новороссийск, а потом, вагонами его развезти. Было бы желание. Поэтому топливный кризис мы точно не спровоцируем, как бы ни старались. Топливный кризис путем выбивания НПЗ может провоцироваться лишь на время перестройки логистики - это два-три месяца", - отметил Леушкин.

К тому же дроновой удар по нефтеперерабатывающему заводу выводит его из строя максимум на месяц-полтора, а чтобы вывезти НПЗ из строя на длительный срок, его нужно систематически атаковать ракетами, как это делала РФ в случае с Кременчугским НПЗ.

"Дронами они попадут в основную колонну. За месяц ее отремонтируют. Резервного оборудования у России хватает... В крайнем случае необходимое оборудование они смогут завезти, например, через Казахстан или ОАЭ. Поэтому, опять-таки, говорить, что это создаст топливный кризис, к сожалению, не приходится", - отметил эксперт.

Говоря о непосредственных последствиях для РФ от дроновых атак на НПЗ, Дмитрий Леушкин отметил, что они наносят существенный ущерб российской нефтепереработке. Эксперт отметил:

"Эта ситуация очень дорого им стоит. Уничтожение топлива, уничтожение оборудования, изменение логистики, простой - это очень дорого и приводит к удорожанию топлива на АЗС. И, мы видим, что в России рекордно растут цены на бензин, а цены на горюче-смазочные материалы - это первый шаг к провокации инфляции. Каждый удар дронами это плюс к инфляции".

Цены на бензин в РФ

Как сообщал УНИАН, 12 августа стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд.

Это произошло после очередной успешной атаки украинских беспилотников на российский НПЗ. 11 августа прекратил работу Саратовский НПЗ. Это предприятие стало третьей жертвой украинских "птичек" за последний месяц.

В ночь на 7 августа загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ

