Певица попросила ChatGPT подобрать ей кандидатов.

Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников развлекательным контентом. Звезда выложила в TikTok новое видео, в котором просит искусственный интеллект найти ей жениха. В список кандидатов попали известные украинцы.

Тина дала запрос в ChatGPT сгенерировать для нее украинских холостяков из сферы шоубизнеса и политики, на что получила целый список кандидатов. Среди них были Александр Пономарев, Святослав Вакарчук, Владимир Остапчук и даже Александр Усик, на что певица отреагировала, что все эти мужчины уже состоят в отношениях.

Поэтому она добавила примечание искусственному интеллекту - сгенерировать именно неженатых кандидатов и получила такие фамилии: Пивоваров, Хименес-Браво, Дурнев, Барских, Ермак, Найем и Юраш. В конце видео артистка застеснялась и с юмором заявила:

"Так, пора заканчивать эту историю, потому что будет шкандаль".

В комментариях фанаты начали писать свои варианты на роль жениха Тины Кароль:

"№9 Юлия Санина",

"Знаем мы одного молдавского холостого красавца, тоже почти из украинского шоубиза можно сказать, идеальный кандидат".

"Я не поняла, а где Женя Янович?".

Сама же Кароль подписала этот ролик крылатой фразой из своей песни - "Человеку нужен человек". Кстати, недавно Тина откровенно ответила, предлагали ли ей стать главной героиней "Холостячки".

