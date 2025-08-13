По словам президента, его позиция основывается на Конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его позиция относительно сдачи Донбасса не изменилась. Известно, что российский диктатор Владимир Путин хочет получить контроль над регионом в обмен на любое перемирие, пишет Sky News.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что его "позиция не изменилась, ведь она основывается на Конституции Украины, а Конституция Украины не изменилась".

"Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без учета мнения нашего народа, воли нашего народа и Конституции Украины", - отметил Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Разговоры о выходе Украины из Донбасса - что известно

Ранее Зеленский высказался о потенциальном обмене территориями. По его словам, Украина не выйдет из Донбасса, ведь наши территории оккупированы незаконно. Глава государства подчеркнул, что эта территория для россиян - это "плацдарм для будущего нового наступления".

"Если мы выйдем из Донбасса по своей воле, или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией", - подчеркнул Зеленский.

В то же время в Институте изучения войны писали, что Украина потеряет "пояс крепостей", который сдерживал РФ, если выйдет из Донецкой области. Аналитики считают, что такое решение предоставит армии РФ чрезвычайно выгодное положение для возобновления атак на гораздо более выгодных условиях, избежав длительной борьбы за территорию.

