По словам экспертов, такой беспилотник не предназначен для реальных боевых действий.

В Соединенных Штатах Америки впервые за пределами фронта в Украине сбили беспилотник с помощью FPV-дрона. Такой эксперимент провела 173-я воздушно-десантная бригада вместе Нацгвардией штата Пенсильвании и Центром вооружения Командования по развитию боевых возможностей армии США. Об этом пишет Defense Express.

Для этого был использован БпЛА Skyraider, который переоборудовали под FPV-дрон, поскольку в первую очередь это многоразовый беспилотник, предназначенный для разведки. Что касается боевой части, то была применена противопехотная мина направленного действия Claymore, которую подвесили под дрон.

"В качестве мишени, выступал неизвестный БпЛА, который имел достаточно низкую скорость и построен по схеме "летающее крыло". Он летал на низкой высоте, в несколько десятков метров, когда разведывательные БпЛА обычно летают значительно выше. Однако такой выбор мишени вполне понятен, ведь это скорее всего первый опыт оператора по сбиванию FPV-дроном другого беспилотника, поэтому и выбрали мишень как можно более легкую. А вот что вызывает вопросы, так это сам FPV-дрон", - отмечают эксперты.

По словам аналитиков, изначально Skyraider разрабатывали как многоразовый квадрокоптер для разведки или доставки определенных небольших грузов. Но позже его переоборудовали под одноразовый зенитный FPV-дрон.

"И из этого вылезают сразу несколько проблем. Первая - это его стоимость, которая должна быть значительно выше, чем у обычных FPV-дронов. Вторая - это то, что ранее он планировался как разведывательный дрон, в результате чего он имеет плохую маневренность и низкую скорость, и последний пункт критически важен для зенитных дронов", - отметили в Defense Express.

Если анализировать видео, то можно заметить, что Skyraider было не очень легко догнать этот медленный беспилотник, который был мишенью, добавляют эксперты.

"Ну, и последний вопрос, который возникает относительно этого дрона, это качество связи и камеры, которые судя по видео, там очень низкие. Иногда на имеющемся видео даже трудно различить цель, на фоне травы. И это при том, что оператор, вероятно находится на расстоянии в несколько сотен метров от FPV-дрона. Остается только догадываться, что будет, если где-то неподалеку будет находиться какая-то система радиоэлектронной борьбы", - добавили в материале.

Аналитики подытожили, что в США началось движение в направлении зенитных FPV-дронов, а также с ними начали проводить эксперименты. Однако пока те средства, которые американцы проверяют, скорее всего, дорогие, медленные и не предназначены для реальных боевых действий.

"Но необходимо отметить, что эти выводы сделаны на основе одного видео сомнительного качества и заявления, поэтому пока невозможно точно оценить характеристики этого дрона", - подчеркнули в Defense Express.

