В православный праздник сегодня завершается двухнедельный Успенский пост, следом за ним начинается пора свадеб.

14 августа по новому православному календарю вспоминают перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, а также отмечают предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. В этот день проходит подготовка к одному из главных Богородичных праздников. Какие традиции и приметы связаны с датой, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

14 августа (27 августа по старому стилю) православная церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского и одного из основателей монашества в Киевской Руси.

Феодосий родился под Киевом. Известно, что он рос без отца и рано начал изучать Святое Писание, а также стал носить вериги и мечтать о монашеской жизни. Не обращая внимания на насмешки ровесников и недовольство матери, он пошел в Киев, чтобы принять постриг. Но ему во всех монастырях отказали из-за его юного возраста. Тогда Феодосий встретил святого Антония Печерского и принял постриг, а также поселился вместе с ним и Никоном в пещере - будущей Киево-Печерской лавре.

Прошло время и Феодосий стал игуменом (1060-1062), он же предложил начать строительство деревянного дома для ста монахов. Также Феодосий ввел первый устав обители, заложил Успенский собор и основал одну из первых церковных библиотек.

Преподобный прославился аскетизмом и чудесами, среди его духовных чад был князь Изяслав Ярославич. Умер святой в 1074 году и был похоронен в своей затворнической пещере. В 1090-1091 годах мощи перенесли в построенный им Успенский собор. Когда на город было монгольское нашествие, святыню прятали, точное место захоронения мощей до сих пор неизвестно.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

вспоминают пророка Михея;

священномученика Маркела, епископа Апамейского.

Также, как уже говорили, сегодня заканчивается двухнедельный Успенский пост и отмечают предпразднство великого праздника - Успения Пресвятой Богородицы.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - отмечают Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас) и день памяти семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара.

С какими молитвами обращаются к святым дня, что можно и чего нельзя делать сегодня

В молитвах к Феодосию Печерскому обращаются с просьбами о душевном и телесном здоровье, избавлении от бед и скорбей, помощи в житейских делах. Пророка Михея, память которого также совершается сегодня, считают покровителем дома, просят помощи в строительстве и защиты жилища, а также заступничества для вдов и сирот. В этот день принято чествовать каменщиков - мастеров, возводивших дома, храмы и крепости.

В народе день прозвали Михей-тиховей, традиционно к этому времени завершали основную летнюю работу, а также старались помочь в таких делах пожилым людям, вдовам и сиротам. День считается благоприятным для сватовства, так как после поста начинается сезон свадеб. Одна из примет на Михея - незамужним девушкам в этот праздник советуют надеть обновку, чтобы скорее встретить жениха.

В этот день, как и всегда, Церковь осуждает грубость, злость, клевету, сплетни, нельзя завидовать, жадничать, отказывать в помощи, отчаиваться. Накануне великого праздника верующим советуют соблюдать тишину, избегать ссор и не повышать голос.

Народные запреты дня схожи:

запрещены ссоры и крик - можно потерять мир и благополучие в доме;

нельзя ходить в рваной и грязной одежде - говорят, можно отпугнуть удачу;

не рекомендуют давать и брать в долг, чтоб не потерять финансовое благополучие.

Также, как уже говорили, по народным поверьям в этот день не советуют выходить незамужним из дома без обновки, иначе можно остаться без жениха.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 14 августа

По приметам дня можно понять, какой будет погода в ближайшие дни, осенью и даже зимой:

рассвет ярко-красный - жди дождя и ветра;

день стоит погожий - осень будет сухой;

виден клин журавлей в небе - к ранней зиме и морозам.

Если в этот день началась сильная гроза, считай, что весь сентябрь будет с дождями.

