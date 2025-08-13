Лесбос предлагает туристам все то, за что они штурмуют его более популярных соседей –Миконос и Санторини.

Греческий Лесбос, окутанный множеством тайн и легенд, признали самым недооцененным островом в Европе. И это отличное место, чтобы укрыться от толп, штурмующих Микинос и Санторини.

Как пишет Time Out, свежее исследование компании Avis изучило объем поиска и хэштеги в Instagram для островов, чтобы выявить самые популярные из них и найти им альтернативы.

Третий по величине остров Греции Лесбос, расположенный в Эгейском море недалеко от берегов Турции, радует туристов приятной летней температурой в среднем 25-30°C, а вода здесь прозрачная, чистая и голубая, отмечают авторы исследования.

Лесбос, который уже давно стал символом однополой любви, также предлагает туристам все то, за что они штурмуют более популярные соседние острова, такие как Миконос, Санторини или Парос: очаровательные рыбацкие городки, потрясающие морепродукты, древнюю архитектуру и активную ночную жизнь, но без толп.

Тем временем, в столице острова Моливосе можно найти комфортные и доступные отели прямо в гавани, откуда потом легко можно отправиться в путешествие к замку Молкивос, расположенному на вершине холма в окружении вечнозеленых сосен, откуда открывается идиллический вид на город и море.

Второе место в рейтинге заняла остров Порту-Санту в Португалии – самый маленький обитаемый остров архипелага Мадейра, расположенный менее чем в двух часах полета от Лиссабона. Он известен своими золотистыми песчаными пляжами и феноменальными возможностями для дайвинга благодаря прозрачной воде. Но и на суше туристов ждет немало интересного: экскурсии в пещеры, обширные пешие походы и многое другое.

Тем вренем, замыкает тройку лидеров греческий остров Сими, чьи дома на берегу океана, окрашенные в тот же золотой цвет, что и сам песок, – это сохранившиеся постройки древнего поселения. С июля по сентябрь на острове проходит ежегодный фестиваль, посвященный греческой культуре и музыке. Мероприятия проводятся в различных местных достопримечательностях, например, в монастыре Панормитис, возвышающемся над заливом с его гигантской башней в стиле барокко.

10 самых недооцененных европейских островов в 2025 году

Лесбос, Греция. Порту-Санту, Португалия. Сими, Греция. Скопелос, Греция. Црес, Хорватия. Андрос, Греция. Карпатос, Греция. Брач, Хорватия. Ла-Маддалена, Италия. Тасос, Греция.

Другие недооцененные места в Европе без толп туристов

