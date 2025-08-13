Греческий Лесбос, окутанный множеством тайн и легенд, признали самым недооцененным островом в Европе. И это отличное место, чтобы укрыться от толп, штурмующих Микинос и Санторини.
Как пишет Time Out, свежее исследование компании Avis изучило объем поиска и хэштеги в Instagram для островов, чтобы выявить самые популярные из них и найти им альтернативы.
Третий по величине остров Греции Лесбос, расположенный в Эгейском море недалеко от берегов Турции, радует туристов приятной летней температурой в среднем 25-30°C, а вода здесь прозрачная, чистая и голубая, отмечают авторы исследования.
Лесбос, который уже давно стал символом однополой любви, также предлагает туристам все то, за что они штурмуют более популярные соседние острова, такие как Миконос, Санторини или Парос: очаровательные рыбацкие городки, потрясающие морепродукты, древнюю архитектуру и активную ночную жизнь, но без толп.
Тем временем, в столице острова Моливосе можно найти комфортные и доступные отели прямо в гавани, откуда потом легко можно отправиться в путешествие к замку Молкивос, расположенному на вершине холма в окружении вечнозеленых сосен, откуда открывается идиллический вид на город и море.
Второе место в рейтинге заняла остров Порту-Санту в Португалии – самый маленький обитаемый остров архипелага Мадейра, расположенный менее чем в двух часах полета от Лиссабона. Он известен своими золотистыми песчаными пляжами и феноменальными возможностями для дайвинга благодаря прозрачной воде. Но и на суше туристов ждет немало интересного: экскурсии в пещеры, обширные пешие походы и многое другое.
Тем вренем, замыкает тройку лидеров греческий остров Сими, чьи дома на берегу океана, окрашенные в тот же золотой цвет, что и сам песок, – это сохранившиеся постройки древнего поселения. С июля по сентябрь на острове проходит ежегодный фестиваль, посвященный греческой культуре и музыке. Мероприятия проводятся в различных местных достопримечательностях, например, в монастыре Панормитис, возвышающемся над заливом с его гигантской башней в стиле барокко.
10 самых недооцененных европейских островов в 2025 году
- Лесбос, Греция.
- Порту-Санту, Португалия.
- Сими, Греция.
- Скопелос, Греция.
- Црес, Хорватия.
- Андрос, Греция.
- Карпатос, Греция.
- Брач, Хорватия.
- Ла-Маддалена, Италия.
- Тасос, Греция.
