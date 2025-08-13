Предполагается, что уровень реки превысит 5 метров.

Столице американского штата Аляска, городу Джуно, грозит мощное наводнение. Вода прорывается из бассейна, мимо ледника Менденхолл.

Как пишет АР, власти подтвердили, что вода уже прорывается через дамбу и некоторые жители Джуно, которые оказались в зоне подтопления, уже эвакуировались.

Говорится, что ледник, который находится примерно в 19 километрах от Джуно, является популярной туристической достопримечательностью. В самом городе проживает более 30 тысяч человек. В его окрестностях расположены дома неподалеку озера Менденхолл, которое находится у подножия ледника. Более того, многие здания выходят прямо к реке Мэнденхолл, куда направлялась вода из бассейна.

Национальная метеорологическая служба ожидает, что пик наводнения придется на период с 8 утра до полудня среды.

"Это будет новый рекорд, исходя из всех имеющихся у нас данных", - заявила на пресс-конференции метеоролог Николь Феррин.

По данным издания, уже более 10 лет, как наводнения в этой части Аляски стали ежегодной проблемой, в последние годы они смывали дома и затопляли сотни зданий. В этом году власти установили временные барьеры, надеясь защитить от масштабных разрушений несколько сотен домов в зоне затопления.

Причина наводнений в том, что из-за глобального потепления небольшой ледник рядом с Менденхоллом "отступил", образовав бассейн, который каждую весну и лето наполняется дождевой и талой водой. Когда давление воды становится достаточно сильным, она прорывается под или вокруг ледяной дамбы, созданной ледником Менденхолл, затем попадает в одноименное озеро, а позже - в реку Менденхолл.

Перед прорывом уровень воды в бассейне стремительно поднимался - до 1,22 метра в сутки в особо солнечные или дождливые дни.

В 2023 и 2024 годах Джуно пережил рекордные наводнения: в августе прошлого года уровень реки достиг 4,9 метра, что на 30 сантиметров выше предыдущего рекорда. Затопление распространялось все дальше на долину Мэнденхолл. В этом году прогнозируется пик от 4,96 до 5,12 метра.

По данным Университета Аляски Юго-Восточной и Центра адаптации к изменению климата, во время большого прорыва может вылиться до 57 миллиардов литров воды - эквивалент почти 23 тысячам олимпийских бассейнов. Во время прошлогоднего наводнения скорость потока в реке Менденхол составляла примерно половину от потока Ниагарского водопада. Было повреждено почти 300 жилых домов.

Как отмечает СМИ, в этом году в районе бедствия установили временную плотину, длина которой около 4 километров. Барьеры "Hesco" (огромные мешки с песком), по словам руководителя службы чрезвычайных ситуаций Райана О'Шонесси, должны защитить более 460 объектов во время подъема воды до 5,5 метра.

Согласно прогнозам ученых, прорывы будут происходить 25-60 лет - до тех пор, пока ледник Менденхолл выполняет функции ледяной дамбы, перекрывающей бассейн.

