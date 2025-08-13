Сийярто также напомнил, что его страна является "главным поставщиком электроэнергии для Украины".

Венгрия обвинила Украину в ударе по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области РФ.

Соответствующее заявление опубликовал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в Facebook. В нем было сказано, что "ночью Украина осуществила беспилотный удар" по этому объекту.

"Венгрия сейчас является главным поставщиком электроэнергии для Украины, без нас энергетическая безопасность Украины стала бы достаточно нестабильной. Особенно в этом контексте возмущает очередная атака Украины на нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны", – заявил венгерский министр.

Глава МИД Венгрии призвал Украину прекратить атаковать "маршруты энергоснабжения в Венгрию" и "не ставить под угрозу" энергетическую безопасность его страны.

Удар по нефтепроводу "Дружба"

Как сообщили УНИАН сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, украинские дроны ударили по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Генштабе ВСУ. Там добавили, что было зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Примечательно, что ЛПДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

