Глава Минфина Франции уже заявил, что Париж и Берлин не примут новых условий по оплате газа.

Несмотря на отказ стран Евросоюза платить России за газ рублями, Путин все равно подписал соответствующий указ. Во Франции и Германии отреагировали - европейцы новые условия страны-агрессора не приняли.

Об отказе платить РФ рублями заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Bloomberg.

Он снова сказал, что ФРГ не станет расплачиваться российской валютой. Помимо этого, с подобным заявлением выступил также и глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

Несмотря на заявления стран ЕС, Путин все же подписал указ о правилах торговли газом с "недружественными странами". Такие страны, как считает глава страны-агерессора должны будут открыть счета в рублях в российских банках.

По словам Путина, все действующие контракты на поставку российского газа будут остановлены, если покупатели из "недружественных стран" откажутся выполнять новые условия оплаты. Указ об оплате исключительно рублями, который он подписал 31 марта, вступит в силу уже завтра, 1 апреля 2022 года.

"Если же такие платежи не будут производиться - будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателя, со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы не собираемся заниматься благотворительностью", - заявил Путин в новом обращении.

Россия требует оплату в рублях: что известно

23 марта президент страны-агрессора Путин заявил, что РФ решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях. После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Ряд стран отказались выполнять это требование. Так, австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку возможность платить в другой валюте, кроме евро, контрактом не предусмотрена. Премьер-министр Словении Янез Янша также заявил, что в Европе никто не станет платить за газ рублями.

Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях, потому что это не предусмотрено действующими контрактами. Страны Европейского Союза также не будут оплачивать российский газ в рублях. Недавно также стало известно, что платить рублями отказалась и Болгария.

Вас также могут заинтересовать новости: