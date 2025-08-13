Выход фильма в американский прокат запланирован на 25 декабря 2025 года.

Кинокомпания A24 выпустила первый трейлер спортивной трагикомедии "Марти Суприм" (Marty Supreme), главную роль в которой исполнил дважды номинант на "Оскар" Тимоти Шаламе ("Дюна", "Вонка", "Назови меня своим именем", "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец").

Лента, события которой происходят в США в 1950-х годах, рассказывает историю становления звезды настольного тенниса Марти Райзмана (в фильме – Марти Маузера), популяризатора метода игры в настольный теннис под названием хардбат и дважды чемпиона США среди мужчин.

Кроме Шаламе в фильме сыграли Гвинет Пэлтроу ("Влюбленный Шекспир", "Талантливый мистер Рипли", "Железный человек", сериал "Политик") и рэпер Tyler, The Creator.

Видео дня

Снял ленту американский режиссер Джош Сафди, наиболее известный по фильмам, над которыми он работал со своим старшим братом Беном Сафди – "Неограненные драгоценности" и "Хорошие времена".

Выход фильма в американский прокат запланирован на 25 декабря 2025 года, однако покажут ли его украинским киноманам, пока неизвестно.

Напомним, что также в этом году выйдет сольный фильм Бена Сафди "Разгромная машина" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Александром Усиком.

Вас также могут заинтересовать новости: