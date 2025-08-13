Сейчас девушка может ходить не более 30 минут без перерыва, после чего ей необходим отдых.

Бывшая продюсерка известного кулинарного шоу "МастерШеф" Анастасия, которая в июне во время одной из российских атак на Киев получила тяжелые ранения, до сих пор не оправилась.

Как рассказал судья шоу Владимир Ярославский в интервью "Радио Люкс", сейчас девушка может ходить не более 30 минут без перерыва, после чего ей необходим отдых. Кроме того, ей трудно сосредоточиться на разговорах или выполнении задач, а также запоминать новую информацию.

"Она и в коме была, и на ИВЛ. Сейчас отходит. У нее нормальный вид, но мозг... Это тяжело… Страшно, потому что ты обращаешься к здоровому, взрослому человеку, который на тебя смотрит, тебя понимает, но это ребенок... Страшно говорить. Он, скорее, тебя слышит, но не совсем понимает. И забывает. Ты поболтал с ней - уже решили, куда пойдем, а через время: "А куда мы идем?". И это страшно", - отметил шеф-повар.

Видео дня

Он добавил, что впереди у Насти ещё долгий и непростой путь восстановления, но уже сейчас у неё есть место, куда она сможет вернуться после выписки из больницы. Спустя менее двух месяцев после трагедии девушка получила новую квартиру благодаря масштабной благотворительной инициативе.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что во время атаки по Киеву в ночь на 17 июня пострадала экс-фуд-продюсерка популярного шоу "МастерШеф" и су-шеф Анастасия, девушка в реанимации.

Вас также могут заинтересовать новости: