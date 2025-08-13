Певец признал свою вину в расставании с любимой.

Известный украинский певец Wellboy, настоящее имя которого Антон Вельбой, впервые за долгое время рассказал о личной жизни. В интервью OBOZ.UA артист признался, что разошелся с возлюбленной.

Поп-исполнитель, который заявлял о проблемах с психическим здоровьем, подтвердил разрыв со стилисткой Яной Савченко. Пара познакомилась во время съемок клипа Wellboy "Додому". С того момента Антон и Яна сблизились, начали жить вместе и даже завели общих домашних животных.

Однако, по словам самого Вельбоя, они уже не вместе. Хотя причину разрыва певец не называет, он полностью берет за это ответственность и признает себя виновным.

Вероятно, что на расставание могли повлиять психические проблемы Антона, а также зависимости, о которых он сам неоднократно рассказывал. Парень признается, что болезненно пережил разрыв и пока не торопится строить новые отношения.

"Мое сердце сейчас свободно. Так случилось", - подчеркнул артист.

Относительно своего психического состояния, то певец признается, что ему диагностировали биполярное расстройство, которое развилось на фоне наркотической зависимости. Однако, сейчас он таки чувствует себя лучше и уже даже возвращается к выступлениям на сцене.

"Я родился и вырос не в городе - сельский человек, отродясь вообще не думал, что такое может быть. А меня в какой-то момент доставили в больницу, а там говорят: ну у тебя похоже на биполярку, по всем параметрам подходит. И все, ты начинаешь с этим жить, как-то двигаться. Однако если вы меня видите здесь сегодня, то это означает, что и психически у меня сейчас все нормально. Хотя мне кажется, что даже если бы все было плохо, все равно бы пришел, потому что люблю свое дело", - поделился Wellboy.

Стоит отметить, что недавно Антону Вельбою исполнилось 25 лет, и он официально стал военнообязанным. Певец признался, прошел ли он уже военную подготовку и готов ли мобилизоваться в ближайшее время.

