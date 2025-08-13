Как создать юзернейм в Telegram: простая инструкция на несколько шагов

Юзернейм в Telegram пригодится для облегчения поиска пользователя в мессенджера.

Если вы хотите, чтобы вас было легко найти в Telegram, нужно создать уникальный никнейм username. Это короткое имя, по которому другие пользователи смогут вас отыскать без номера телефона.

Многие путают имя профиля и username. Имя может повторяться у разных людей, а вот ник в Telegram всегда уникален. Поэтому при выборе будьте готовы, что некоторые варианты уже заняты.

Как поменять или установить ник в Telegram

Процесс одинаковый на компьютере, Android и iPhone, отличается только расположение кнопок:

Откройте приложение Telegram. Зайдите в меню (три горизонтальные линии в верхнем левом углу). Перейдите в Настройки На компьютере и iPhone нажмите Изменить профиль, на Android - Имя пользователя. Введите уникальный ник латинскими буквами (минимум 5 символов, можно использовать цифры и нижнее подчёркивание). Сохраните изменения кнопкой в правом верхнем углу. После этого у вас появится собственный username, и любой человек сможет найти вас в Telegram, просто введя его в поиске.

Требования к нику в Telegram

Только латинские буквы (A-Z)

Допустимы цифры и нижнее подчёркивание

Минимальная длина - 5 символов

Никаких других спецсимволов (восклицательный знак, знак вопроса) и пробелов.

Если захотите поменять никнейм в Telegram, просто повторите те же шаги - замена делается так же, как и установка.

