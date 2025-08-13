Как создать юзернейм в Telegram: простая инструкция на несколько шагов

Если вы хотите, чтобы вас было легко найти в Telegram, нужно создать уникальный никнейм username. Это короткое имя, по которому другие пользователи смогут вас отыскать без номера телефона.
Многие путают имя профиля и username. Имя может повторяться у разных людей, а вот ник в Telegram всегда уникален. Поэтому при выборе будьте готовы, что некоторые варианты уже заняты.
Как поменять или установить ник в Telegram
Процесс одинаковый на компьютере, Android и iPhone, отличается только расположение кнопок:
- Откройте приложение Telegram.
- Зайдите в меню (три горизонтальные линии в верхнем левом углу).
- Перейдите в Настройки
- На компьютере и iPhone нажмите Изменить профиль, на Android - Имя пользователя.
- Введите уникальный ник латинскими буквами (минимум 5 символов, можно использовать цифры и нижнее подчёркивание).
- Сохраните изменения кнопкой в правом верхнем углу.
- После этого у вас появится собственный username, и любой человек сможет найти вас в Telegram, просто введя его в поиске.
Требования к нику в Telegram
- Только латинские буквы (A-Z)
- Допустимы цифры и нижнее подчёркивание
- Минимальная длина - 5 символов
- Никаких других спецсимволов (восклицательный знак, знак вопроса) и пробелов.
Если захотите поменять никнейм в Telegram, просто повторите те же шаги - замена делается так же, как и установка.
