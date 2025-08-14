Отметим, что оба истребителя эксплуатируются Воздушными силами ВСУ.

Одним из самых больших технологических вызовов времен Холодной войны был поиск лучшего истребителя в мире. Он породил два самых известных военных самолета всех времен: F-16 и МиГ-29.

До сегодняшнего дня оба истребителя остаются неотъемлемой частью военно-воздушных сил разных стран мира. Отметим, что как F-16, так и МиГ-29 активно эксплуатируются Воздушными силами ВСУ. Ресуср Slash Gear сравнил характеристики и боевые возможности этих истребителей.

F-16 Fighting Falcon был создан на основе желания Пентагона получить новый легкий истребитель. Этот самолет стал одним из самых страшных истребителей, появлявшихся в небе, пишут авторы.

"С момента своего дебюта в 1979 году он имеет рекорд 76-1 в воздушных боях. За почти полвека 25 стран эксплуатировали F-16, совершив более 13 миллионов вылетов и налетав более 19 миллионов часов", – говорится в материале.

Советские конструкторы создали в противодействие успеху американского истребителя свой самолет – МиГ-29, который способен вести воздушные и наземные атаки. Издание называет его "грозным истребителем, способным превзойти своего американского конкурента".

Хотя F-16 был более совершенным самолетом, МиГ-29 имел более мощный двигатель, более высокий практический потолок и усовершенствованные радиолокационные и целевые системы. И это, по словам авторов статьи, делало его опасным противником для западных пилотов.

МиГ-29 против F-16: сравнение основных характеристик

Впервые разработанный в 1970-х годах, F-16 от General Dynamics был меньше, быстрее и дешевле своих предшественников. Его вес составлял 19 700 фунтов (примерно 8.93 тонны), длина – 49 футов (14,9 м), а размах крыльев – почти 11 ярдов (около 10 м).

На момент своего дебюта F-16 был самым современным боевым самолетом на рынке. Он включал в себя более совершенные технологии в компактном корпусе, что, вдобавок, делало его все более маневренным.

"Оснащенный турбореактивным двигателем Pratt and Whitney F-100 или General Electric F110, самолет может развивать скорость до 2 Махов, что составляет примерно 1500 миль в час (804,7 км в час), при этом обеспечивая тягу в 27 000 фунтов (12,24 тонны) и поднимаясь на высоту чуть более 50 000 футов (15,2 км). Этот одноместный самолет также может похвастаться одной из самых больших дальностей полета среди истребителей – 1740 морских миль (3222 км) на 12 000 фунтов (5,4 тонны) топлива", – говорится в материале.

MiG-29, в свою очередь, был немного больше своего американского конкурента. Его длина составляет почти 57 футов (17,4 м), а размах крыльев – 37,5 футов (11,4 м). При этом весил он почти на 5000 фунтов (2.26 тонны) больше, чем F-16.

Но благодаря большим размерам МиГ-29 имеет большую тягу и скорость, чем американский самолет. Он может достичь скорости 2,3 Маха и обеспечить на 25% большую тягу. Эта дополнительная мощность позволяет МиГ-29 подниматься на еще большую высоту – до почти 60 000 футов (18,2 км). Однако дальность полета многоцелевого истребителя уступает американскому аналогу.

Несмотря на то, что F-16 уступает МиГ-29 как по скорости, так и по мощности, он имеет значительное преимущество над МиГ-29. Речь о его маневренности.

"С самого начала F-16 использовал систему fly-by-wire, в которой электрические провода заменяют кабели для более эффективной передачи команд пилота, что дает пилотам больший контроль во время боя с высокой перегрузкой. МиГ-29 был спроектирован с типичной гидравлической системой управления полетом, недостаток, который с тех пор был исправлен. Другим несоответствием, которое с тех пор было исправлено, было использование алюминиевого сплава вместо композитных материалов для фюзеляжа", – добавляют авторы.

Какое вооружение несут МиГ-29 и F-16

Что касается вооружения, оба самолета оснащены практически одинаково.

Самолет советской разработки может быть вооружен шестью ракетами "воздух-воздух" и одноствольной 30-мм автоматической пушкой GSh-301.

В свою очередь, F-16 может нести шесть ракет класса "воздух-воздух" для воздушного боя, а также многоствольную 20-мм пушку M-61A1 с 500 патронами.

Оба самолета являются многоцелевыми и способны нести относительно тяжелые полезные нагрузки. К примеру, F-16 может нести до двух 2000-фунтовых (около 900 кг) бомб, а МиГ-29 – бомбы и 57-мм, 80-мм и 240-мм ракеты. Также оба самолета могут нести ядерное оружие.

"До сегодняшнего дня эти два истребителя остаются неотъемлемой частью мировых военно-воздушных сил. С более чем 4500 самолетами F-16, развернутыми в 25 армиях, Falcon – который сейчас производит компания Lockheed Martin после приобретения ею подразделения истребителей General Dynamics – продолжает развиваться, оставаясь одним из самых мощных боевых самолетов в истории. Тем временем MiG-29 продолжает использоваться десятками стран, включая Польшу, Индию, Иран и Украину", – резюмировали в Slash Gear.

