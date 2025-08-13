Как отметили в издании, президент США должен продемонстрировать на переговорах новую серьезность относительно будущего Украины.

Президента США Дональда Трампа, как "генерала-миротворца" ждет самый большой вызов на этой неделе на Аляске во время саммита с российским диктатором Владимиром Путиным. Такая встреча может закончиться прекращением огня в Украине, если президент РФ достигнет своих целей. Об этом пишет зарубежный корреспондент и дипломатический редактор The Times Роджер Бойс.

"Трамп говорит, что речь пойдет о земле, и намекнул, что его целью будет вернуть часть территории Украины на Черном море, захваченную и разрушенную Россией, в обмен на признание больших частей оккупированной Россией восточной Украины частью России", - напомнил автор материала.

По его словам, также есть возможность того, что саммит вообще не будет касаться территории, а, скорее всего, перспективы замораживания конфликта на десятилетия, что сделает членство в НАТО формально невозможным.

"Еще одна пока нераскрытая цель Путина: привлечь Трампа как союзника в свержении Владимира Зеленского. Неудивительно, что украинский лидер не приглашен на аляскинский праздник. Дилемма для Трампа заключается не столько в том, чтобы не задеть чувства Зеленского или его европейских сторонников, сколько в том, чтобы не выйти из саммита в роли подставного Путина", - подчеркнул Бойс.

Редактор считает, что если Трамп хочет показать себя, как выдающийся миротворец 21 века, он должен быть "жестким, но справедливым государственным деятелем".

"Этим летом комитет Нобелевской премии мира рассматривает 338 кандидатов, и в жюри есть немало скептиков в отношении Путина. Трамп, номинированный Пакистаном, Израилем и Камбоджей, должен правильно провести встречу на Аляске. Это будет испытанием ленивой предпосылки, что Трамп достигает результатов, будучи "транзакционным". Агрессивное использование пошлин для получения преимущества, жесткая дипломатия "заключи мир или иначе" не являются сделками в традиционном деловом смысле. Скорее, чаще всего это требования дани от более слабых государств и экономик", - проанализировал автор материала.

По словам корреспондента, для установления мира необходимы как эмоциональные, так и финансовые инвестиции.

"Мир строится путем преобразования боли. Для этого нужно больше, чем дипломатия - нужны диалог, децентрализованное участие и уважение к опыту людей", - цитирует Бойс слова эксперта по правам на добычу полезных ископаемых Ганри Мостерта из Кейптаунского университета.

Как отметил редактор, именно этого не хватает во всех миротворческих миссиях Трампа, которые напоминают "удар и бегство".

"Не только Нобелевское жюри будет судить президента, когда он встретится с Путиным на этой неделе. Он должен продемонстрировать новую серьезность в отношении будущего Украины", - подытожил автор публикации.

Встреча Трампа и Путина - что известно

Напомним, 15 августа на Аляске состоится первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина с начала войны в Украине. Путин добился саммита без обещаний прекращения огня или переговоров с Зеленским.

В то же время в Forbes считают, что саммит на Аляске без Украины приведет к невыполнимым обещаниям. Американский лидер объяснил такую встречу желанием "понять позицию" российского президента, настаивая, что не позволит Путину "манипулировать" собой.

"Без присутствия Украины, которая бы защищала ее точку зрения, саммит на Аляске, вероятно, приведет к символическим жестам и невыполнимым обещаниям", - подчеркнули в издании.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский высказался о двусторонней встрече, которая планируется на Аляске. По его словам, продуктивные переговоры возможны только при участии Киева.

"Потому что предметные и продуктивные разговоры без нас о нас не сработают. Они возможны, но они не будут восприниматься по факту. Как я не могу ничего говорить о другом государстве или принимать решения", - отметил глава государства.

