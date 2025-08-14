Кроме того, органам полиции могут предоставить право производить административное задержание в отношении нарушителей, отметил Мельничук.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается ввести штрафы за нарушение комендантского часа и других требований, актуальных во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. По его словам, был одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима – военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях".

Согласно нему, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей. Она будет предусматривать административную ответственность за нарушение требований такого режима.

"Предполагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений)", – сообщил Мельничук.

Кроме того, правительство предлагает внести изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Органам полиции могут предоставить право проводить административное задержание в отношении нарушителей, отметил Мельничук.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству проработать возможность упрощения выезда за границу для украинцев в возрасте до 22 лет.

В свою очередь, нардеп Сергей Евтушок выразил сомнение, что Зеленский имел в виду разрешение на выезд из Украины всех украинцев до 22 лет. Он предположил, что "будет разрешение на выезд только студентам, которые имеют приглашение и ученическую визу в те или иные страны".

