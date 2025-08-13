Для широкой аудитории фильм станет доступен с 3 октября 2025 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер социальной драмы "Стив" (Steve), главную роль в которой исполнил обладатель "Оскара" Киллиан Мерфи ("28 дней спустя", "Дюнкерк", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки").

Фильм, события которого разворачиваются в течение одних суток, повествует о мужчине по имени Стив – директоре школы для мальчиков с социальными и поведенческими проблемами.

В основу сюжета легла повесть Макса Портера "Застенчивый" (Shy), опубликованная в 2023 году. Она рассказывает о 16-летнем подростке по имени Шай, поднимая вопросы детства и зрелости, жестокости и сострадания, искусства и отчаяния.

Помимо Мерфи, в фильме сыграли Джей Ликурго ("Бетмен", сериал "Титаны"), Эмили Уотсон ("Эквилибриум", "Мелочи жизни", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество") и рэперша Little Simz.

Снял фильм бельгийский режисер Тим Милантс, снявший и предыдущий фильм с Киллианом Мерфи – также социальную драму "Мелочи жизни".

Мировая премьера ленты состоится на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года, после чего "Стива" покажут в избранных кинотеатрах ряда стран. Для широкий аудитории он станет доступен с 3 октября 2025 года на Netflix.

