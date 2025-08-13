Документы постояльцев итальянских отелей теперь продаются в даркнете за 20 тысяч евро.

38 тысяч сканов документов, удостоверяющих личность туристов, были украдены с серверов отелей класса люкс в Италии и позже выставлены на продажу в даркнете всего за 20 тысяч евро.

Как пишет Corriere del Veneto, в частности, киберпреступники атаковали 4-звездочный отель Ca' dei Conti в Венеции и 5-звездочный отель Hills Boutique Mallorca на Балеарских островах. Также хакеры взломали сервера отелей в Милано-Мариттиме, Искье и Триесте.

"Недавно была выявлена незаконная продажа документов, удостоверяющих личность, украденных из отелей, работающих в Италии. Это сканы документов высокого разрешения, предоставленных гостями при регистрации", – сообщили в Агентстве по цифровой информации в Италии (AGID).

Отмечается, что предположительно эти документы были украдены в период с июня по июль 2025 года посредством несанкционированного доступа к нескольким итальянским отелям.

Как поясняют эксперты по кибербезопасности, хакеры могут продать эти данные преступным организациям.

"Они могут создавать поддельные документы на основе настоящих данных, открывать мошеннические банковские счета или кредитные линии, проводить действия социальной инженерии, чтобы атаковать жертв или их личный и профессиональный круг общения, или совершать кражу цифровых персональных данных с юридическими или финансовыми последствиями для участников", – говорится в сообщении агентства.

Предполагается, что за этими атаками стоит один и тот же человек.

"Это очень странное событие. Отельеры не могут архивировать файлы с документами гостей, это противозаконно", – объяснил заместитель директора Ассоциации отельеров Венеции (AVA) Даниэле Минотто.

Это, безусловно, правда: управляющие отелей не сохраняют документы, но доступа к сканеру достаточно, чтобы отправить удостоверения личности или паспорта в полицию в соответствии с антитеррористическим законодательством. Именно через эту лозейку доступ к документам могли получить киберпреступники.

"Мне не известно о каких-либо масштабных атаках. Эта атака, вероятно, затронула небольшие объекты, которые недостаточно защищены. Наша ассоциация задействовала соглашения и проводит обучающие курсы для предотвращения подобных инцидентов", – добавил Сальваторе Пизани из Confindustria Turismo Venezia.

Как сообщал УНИАН, с конца 2024 года в отелях Испании начала действовать скандальная норма о персональных данных, обязующая туристав предоставлять о себе больше персональных данных. Эта инициатива подвергалась жесткой критике именно из-за опасений, что таким образом личная информация туристов окажется под угрозой.

