О наличии признаков подготовки к испытаниям журналистам агентства сказали и норвежские военные.

Россия, вероятно, готовится провести испытания крылатой ракеты с ядерной боеголовкой. Речь идет о ракете 9М730 "Буревестник".

О возможной подготовке к испытаниям со ссылкой на двух американских исследователей и западного чиновника в сфере безопасности пишет Reuters. Агентство отмечает, что к такой оценке пришли Джеффри Льюис из калифорнийского Института международных исследований и Декер Эвелет из аналитической организации CNA.

Они по отдельности изучали спутниковые снимки, которые за последние несколько недель сделала компания Planet Labs, и сошлись во мнении о том, что на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море фиксируется высокая активность. Речь, в том числе, об увеличении численности персонала и оборудования. Также стало больше кораблей и самолетов, связанных с более ранними испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

Видео дня

"Мы видим всю активность на испытательном полигоне – это и огромные объемы поставок для поддержки операций, и перемещения в месте, где они фактически запускают ракету", – объяснил Льюис.

Информацию о том, что Россия готовит испытание этой ракеты журналистам подтвердил и неназванный источник в западных службах безопасности. Льюис же отметил, что испытание может состояться уже на этой неделе, что может затмить саммит Трампа и Путина на Аляске.

Ранее российский диктатор Путин заявлял, что это оружие "неуязвимо" для нынешних и будущих систем противоракетной обороны. Он говорил, что она имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. При этом многие эксперты считают, что неясно, сможет ли ракета уклоняться от защиты. Вопросом также остается, даст ли "Буревестник" новые возможности Москве и будет ли излучать радиацию во время полета.

Исследователи, изучавшие спутниковые снимки, сказали, что на них можно было заметить штабеля грузовых контейнеров, оборудования и персонала, прибывших с конца июля. Льюис также заявил о наличии двух самолетов, оборудованных для сбора данных, на аэродроме Рогачево.

Кроме того, он указал на присутствие по меньшей мере пяти кораблей, связанных с предыдущими испытаниями. Позже был зафиксирован еще один корабль, связанный с испытаниями. Reuters подтвердило, что имеется ввиду грузовой корабль под названием "Териберка", который направлялся на Новую Землю.

Эксперты начали детально изучать снимки с Паньково, после того как 6 августа Россия опубликовала уведомление для мореплавателей с просьбой держаться подальше от этого района с 9 по 12 августа. Тем временем Reuters обнаружило в оборонной интернет-службе NOTAM Федерального управления гражданской авиации США серию уведомлений, которые были выпущены Россией и могут указывать на возможный запуск ракеты в период с 9 по 22 августа. О наличии признаков подготовки к испытаниям журналистам агентства сказали и норвежские военные.

По мнению специалистов, испытания ракеты "Буревестник" Россия запланировала задолго до того, как стало известно о будущей встрече Трампа и Путина. Однако правитель РФ мог приостановить подготовку из-за появления американских спутников-шпионов, чтобы показать свою готовность к прекращению войны в Украине и возобновлению переговоров по контролю над вооружениями с США.

Агентство отмечает, что "Буревестник" имеет плохую историю испытаний. Из 13 известных испытаний только два были частично успешными.

Испытания ракеты "Буревестник": другие новости

Ранее о том, что РФ готовится запустить ядерную ракету "Буревестник" на Новой Земле, писало The Barents Observer. Отмечалось, что о такой подготовке может свидетельствовать закрытие воздушного пространства возле Новой Земли.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказывал, что заявления о вероятной подготовке к испытаниям ракеты "Буревестник" – это очередная попытка Путина потрясти ядерным оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: