Беспилотники наведываются на объекты в Волгограде уже вторую ночь подряд.

В Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после налета украинских беспилотников начался пожар.

"В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ", - сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, назвав атаку беспилотников "массированной".

В связи с налетом дронов власти закрыли местный аэропорт.

Украинские беспилотники вторую ночь подряд атакуют цели в Волгограде.

Напомним, украинские дроны уже наведывались на волгоградский НПЗ дважды - 31 января и 3 февраля этого года, после чего он останавливал работу.

Удары по объектам в РФ

В ночь на 13 августа беспилотники атаковали НПЗ в двух областях РФ. А также нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. В частности, там расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба". Оттуда российская нефть идет в Беларусь, Балтику и Венгрию через Украину.

А несколькими днями ранее в Татарстане украинские дроны уничтожили склад с готовыми к запуску "Шахедами", а также иностранные комплектующие к ним. От российско-украинской границы до своей цели дроны пролетели около 1300 км.

