Актер студии "Квартал-95" отметил, что поддерживает выбор 17-летней Варвары.

Известный украинский юморист и актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой впервые за долгое время рассказал о жизни своих дочерей. Он поделился, чем будет заниматься 17-летняя Варвара Кошевая после школы.

В комментарии "ЖВЛ представляет" актер отметил, что в этом году его старшая дочь Варвара выпустилась из школы и намерена поступать в высшее учебное заведение. Звездный отец добавил, что она уже четко определилась с будущим направлением.

"Варвара закончила 11 класс и начала подготовку к вузу... Она выбрала то, что хотела. Надеюсь, она это потянет", - заявил Кошевой.

Видео дня

При этом Евгений не уточнил, в какое именно учреждение планирует поступать его старшая дочь, но отметил, что поддержит любое решение своего ребенка. Звезда "Квартала-95" отметил, что научился этому на ошибках своих родителей:

"Меня в детстве "направляли" куда-то, то есть я говорил, что хочу это, мне говорили: "нет". Я тогда научился тому, что я своих детей не буду заставлять идти делать то, что они не хотят. Направлять - да. Заставлять - нет", - поделился Евгений Кошевой.

Что касается младшей дочери Евгения и Ксении Кошевых, 10-летней Серафимы, известно, что она закончила младшую школу и перешла в среднюю. Девочка увлекается творчеством, в частности созданием картин из страз.

О воспитании своих трех дочерей недавно рассказала ведущая Лилия Ребрик, ответив на слухи о проблемах в семье.

Вас также могут заинтересовать новости: