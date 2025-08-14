Испания становится все менее приветливым местом для иностранных гостей.

Испания продолжает вставлять палки в колеса собственному туристическому сектору. Местные власти активно вводят локальные ограничения, за нарушение которых неподготовленных туристов будут штрафовать на значительные суммы, иногда до 2 тысяч евро, сообщает Express.

Издание отмечает, что электронные сигареты в Испании полностью легальны, но власти ряда прибрежных районов ввели собственные правила, запрещающие вейпинг на определенных пляжах. Таким образом, то, что в целом разрешено делать просто на улице, вдруг может привести к неприятностям на конкретном пляже.

Проблема заключается в том, что большинство туристов, конечно же, не в курсе локальных правил, потому что ориентируются на общенациональное законодательство Испании. Иными словами, по мнению отдыхающих, что-то законное в стране в целом разрешено везде. Но это не так.

В случае с сигаретами и вейпами, Барселона запретила их на всех городских пляжах еще в 2022 году. На Балеарских островах, в частности на Майорке, Ибице и Менорке, ряд пляжей также обозначены как "свободные от курения", что касается и электронных сигарет. Аналогичные запреты имеют определенные пляжи на Канарских островах.

Хотя эти локальные ограничения могут казаться мелочью, для отдельных туристов это может стать очень неприятной неожиданностью, говорят эксперты.

Размер штрафов на самом деле тоже не одинаков. В некоторых случаях можно будет "откупиться" за 30 евро, но кое-где могут наложить огромный штраф в тысячи евро (но в основном - за повторные и умышленные нарушения).

Специалисты советуют туристам лишний раз не рисковать, если у них нет уверенности, что на конкретном пляже курение и вейпинг разрешены.

Испания уничтожает собственную туристическую отрасль

Как писал УНИАН, в Испании приобрели системный характер протесты против чрезмерного туризма. Местные жители жалуются на вездесущие толпы "дорогих гостей", а также на заоблачные цены на жилье из-за спроса со стороны иностранцев.

И эти протесты уже дали свои результаты. Туристы не в восторге от того, что их отдых сопровождается постоянными напоминаниями о том, что "им здесь не рады". Поэтому на некоторых испанских курортах заметен отток отдыхающих, а с ним убегают в другие страны и доходы от туристической отрасли.

