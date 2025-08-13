Пересмотр верхней границы прайс-кэпов на рынке электроэнергии в Украине способствовал увеличению импорта из Европейского Союза в 2,3 раза и помог избежать дефицита в энергосистеме. Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

По его словам, решение НКРЭКУ принято с одной целью - не допустить отключений потребителей и обеспечить надежность поставок для промышленности.

Он подчеркнул, что изменение прайс-кепов не означает автоматического повышения цен. Если бы это было так, то фактическая цена базы за январь-июль 2025 года должна была бы быть около 6 700 грн/МВт-ч, зато она составляла 5 003 грн/МВт-ч. Для сравнения, в июле-августе 2024 года цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) были выше - 5 567 грн в июле и 5 498 грн в августе, при том, что тогда действовали старые прайс-кэпы, и вопросов не возникало.

Омельченко также опроверг миф о высоких ценах на электроэнергию в Украине по сравнению с ЕС: "Некорректно сравнивать цены РСВ в Украине с ценами РСВ в Европе, поскольку надо учитывать конечную цену, которая включает расходы на передачу, распределение, поставку и налогообложение".

Он приводит данные Eurostat: конечная цена электроэнергии для промышленности в Украине составляет 164 евро за МВт-ч, что соответствует среднему уровню по ЕС.

Эксперт добавил, что сейчас продолжается масштабная ремонтная кампания по восстановлению разрушенного россией оборудования, и все средства в приоритетном порядке идут на ремонт поврежденных мощностей.

Также Омельченко обратил внимание на то, что последние две недели в Европе цены на электроэнергию были ниже, чем в Украине, из-за снижения потребления и роста генерации ВЭС/СЭС, а также падения цен на газ.

В то же время биржевые цены в Украине оставались высокими из-за стабильного потребления, генерации и роста импорта, особенно в часы вечернего пика.

Владимир Омельченко также подчеркнул, что ни у Госбюджета, ни у энергетических компаний нет возможности одновременно субсидировать население и крупные промышленные предприятия, и таких возможностей не будет в дальнейшем.

"Следовательно, промышленным лоббистам следует оставить лишние иллюзии и сконцентрироваться на снижении энергоемкости производимой продукции, а также на содействии коммерческой интеграции украинского рынка электроэнергии с рынком ЕС", - подчеркнул он.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют обновленные предельные цены (прайс-кэпы) на рынке электроэнергии, в частности для периода вечернего пика (17:00-23:00), где максимальная цена на РСВ и ВСР может достигать 15 000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке - 16 000,00 грн/МВт-ч.