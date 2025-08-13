Неудачи российского флота усугубились в конце 2024 года после того, как сирийские повстанцы захватили столицу Дамаск и свергли режим Асада.

Российский флот, похоже, испытывает серьёзное напряжение из-за украинских атак в Чёрном море и потери ключевого порта в Сирии, сообщил Business Insider высокопоставленный голландский командующий.

Командующий 1-й постоянной военно-морской группой НАТО, одним из сил немедленного реагирования военного альянса, Арьен Варнаар заявил, что эти недавние неудачи серьёзно повлияли на российский флот от Средиземного моря до Арктики.

Отмечается, что российский флот всегда испытывал определённую нагрузку из-за ограничений в судостроении, техническом обслуживании и модернизации, сложностей с передислокацией и оперативного перенапряжения. Однако недавние неудачи ещё больше увеличили нагрузку на флот. Ошеломляющие потери России и вынужденное отступление под беспощадными украинскими ударами истощили российский флот, стареющие корабли нуждались в ремонте, а судостроительная промышленность была слишком напряжена, чтобы заменить их.

Неудачи российского флота усугубились в конце 2024 года после того, как сирийские повстанцы захватили столицу Дамаск и свергли режим Асада. Россия оказывала военную поддержку его режиму во время жестокого конфликта, а взамен обеспечила себе значительное присутствие на сирийской военно-морской базе Тартус на Средиземном море. Однако перемены в Дамаске поставили под угрозу будущее деятельности Москвы в этом стратегическом порту.

Варнаар заявил, что последствия этих двух неудач были значительными для российского ВМФ:

"Как только что-то начнёт происходить - и, очевидно, Украина является примером, - их силы будут ещё больше напряжены. Если посмотреть на их действия в Средиземном море, потеря порта там означает потерю логистической поддержки, а это растягивает их возможности, которые в основном обеспечиваются Северным флотом".

Один из официальных представителей НАТО поддержал оценку Варнаара и заявил, что потеря Тартуса означает, что России теперь необходимо перебрасывать силы из других регионов для поддержки операций в Средиземном море, что создаёт большую нагрузку на корабли, подводные лодки и системы обеспечения Москвы для поддержания развёртывания.

Важно, что потери России в Чёрном море лишь усугубили проблемы с формированием сил, заявил представитель НАТО, чтобы обсудить замечания альянса относительно российского флота.

По его словам, многие вооружённые силы РФ сталкиваются с проблемами формирования сил. Однако проблемы Москвы усугубляются её усилиями по обеспечению соответствия обширному, совместно организованному морскому присутствию НАТО на европейском континенте.

Отмечается, что эти проблемы становятся всё более серьёзными в Арктическом регионе, где изменение климата открывает новые судоходные пути, создавая военные и экономические возможности как для союзников по НАТО, так и для противников.

Британский капитан Крейг Реберн, начальник штаба военно-морской группы, заявил, что НАТО "действует в этом районе, потому что мы давно этого не делали". По его словам, одна из многих причин, по которой консорциум военных кораблей был развёрнут в Арктике, - это наблюдение за активностью России в регионе и "понимание их реакции на наше присутствие".

В какой-то момент одиночный самолёт ВМС России действовал в непосредственной близости от морской группировки, но ни один из кораблей не вышел на наблюдение за действиями НАТО, сообщил Варнаар. Он объяснил это возможной нагрузкой на ВМФ России после серии крупных учений под названием "Июльский шторм".

Вслед за авианосцем "Адмирал Кузнецов" россияне могут потерять и большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко", ремонтом и модернизацией которого также занимается 35-й судоремонтный завод.

Аналитики заметили, что по сообщениям российских СМИ, модернизацию "Чабаненко" должны были закончить в этом году, но теперь точная дата завершения работ неизвестна и оттягивается "на неопределенный срок", а на 35-м судоремонтном заводе никаких сроков не называют. И это при том, что ремонтируют его уже 11 лет - он стал на ремонт еще в 2014 году.

