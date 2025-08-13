В украинский прокат фильм выйдет 9 октября 2025 года.

Вышел трейлер паранормального хоррора "Шэдби Оукс" (Shelby Oaks), одним из продюсеров которого выступил признанный мастер жанра Майк Флэнаган ("Доктор Сон", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Падение дома Ашеров").

По сюжету ленты, женщина по имени Мия отчаянно ищет свою сестру Райли, которая была уверена в реальности паранормальных событий в городке Шелби Оукс. Постепенно эти поиски превращаются в одержимость, а сама Мия осознает, что воображаемый демон из их детства мог быть вполне настоящим.

Главные роли в фильме исполнили Камилль Салливан (сериалы "Человек в высоком замке", "Хелстром"), Брендан Секстон III ("Парни не плачут", "Не дыши 2"), Майкл Бич (сериалы "Новобранец", "Идеальная пара") и другие.

Автором сценария и режиссером проекта выступил известный киновед и Youtube-автор Крис Стакманн, который изначально собирался создать "Шелби Оукс" как независимый "found footage"-хоррор в духе "Ведьмы из Блэр", снятый за счет краудфандинга от друзей и поклонников.

Впервые проект попал на радары мировой прессы в 2022 году, когда за считанные дни он не просто собрал 250 тысяч долларов, которые требовались на бюджет фильма, но и превысил свою цель в несколько раз. Таким образом, только с донатов на Kickstarter было собрано более 1,3 миллиона долларов.

Режиссер отснял и продемонстрировал первый вариант картины на фестивале Fantasia в 2024 году, после чего к проекту в качестве продюсера и присоединился упомянутый выше Майк Флэнаган. Кроме того, студия Neon приобрела картину для кинотеатрального проката, да еще и выделила дополнительный бюджет на пересъемки и расширение мистической составляющей фильма.

Но если в прошлом такие случаи означали, что фильм "пересобирают" в монтажной без режиссера, то "Шелби Оукс" – это совершенно другой пример. Напротив, после покупки прав на "Шелби Оукс" Флэнаган и представители Neon прочитали оригинальную версию сценария Криса Стакманна, которую он написал еще до краудфандинга, и в которой было больше мистических, сложных и жестоких сцен, которые требовали другого уровня бюджета.

"Нам позвонили из студии со словами: мы очень довольны фильмом, но знаете, мы тут прочитали самый первый вариант сценария Криса и подумали: а вы не хотите сделать его именно таким, как впервые задумали? Потому что мы готовы", – подтвердил новость изданию IndieWire бизнес-партнер Стакманна Аарон Кунтц.

Досъемки обновленной версии фильма состоялись в начале 2025 года и прошли в нескольких локациях, в том числе в легендарной декорации "Побега из Шоушенка" – одного из самых любимых фильмов Криса Стакманна и Майка Флэнагана. Предварительная версия фильма получила 81% на Rotten Tomatoes, а каким получится финальный вариант "Шелби Оукс" после пересъемок – узнаем уже скоро.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, новинка от студии Neon ("Одно целое", "Обезьяна", "Паразиты") появится в украинских кинотеатрах с 9 октября 2025 года.

