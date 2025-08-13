По словам Рыженко, оккупанты будут атаковать любое гражданское судно, направляющееся из Босфора в Одессу.

На территории временно оккупированного Крыма находятся основные подразделения россиян, которые до сих пор блокируют украинское судоходство в Черном море. Об этом в эфире телемарафона рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

"Они блокируют нашу северо-западную часть Черного моря, судоходства там нет за счет тех ракет, которые находятся в Крыму", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения в Черном море ежедневно находилось полсотни вражеских кораблей, сейчас бывают дни, когда они вообще не выходят на дежурство. В то же время группировка врага в Крыму представляет угрозу не только для Украины, но и в целом - безопасности судоходства в Черном море.

"Сейчас Крым выступает генератором военной силы, там находятся основные подразделения, которые блокируют нам судоходство. То есть, если судно (гражданское - УНИАН), например, будет идти из пролива Босфор на Одессу, по нему будет нанесен удар авиацией, удар ракетами из берегового комплекса. Или, видимо, с этих кораблей, которые остались в Севастополе", - говорит Рыженко.

На территории полуострова сейчас есть ракетные катера такого же типа как "Ивановец", который два года назад "показательно уничтожил" украинский корвет "Тернополь". Впоследствии, добавил Рыженко, Силы обороны Украины отправили на дно "Ивановец".

"Но катера такого класса у них еще есть. Им нужно доставлять туда (на полуостров - УНИАН) и военное оборудование, и боеприпасы, топливо и тому подобное. Они это делают через Крымский мост и тот коридор, который захватили в Приазовье, но мы можем на это влиять и влияем... Они находятся под прицелом наших Сил обороны, и мы знаем, что противнику осуществлять логистику непросто", - добавил эксперт.

В то же время, констатировал Рыженко, россияне вкладывают немало средств и тому подобное, чтобы иметь соответствующую способность.

Ситуация в Черном море

Как писал УНИАН, ранее капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко рассказал, что сейчас Силы обороны контролируют лишь около 18% общей протяженности украинского побережья Черного и Азовского морей.

Он отметил, что в 2022 году украинским защитникам удалось оттеснить Россию из северо-западного сектора Черного моря, именно эта территория сейчас является "серой зоной". По словам Рыженко, несмотря на потери россиян, угроза с моря не исчезла. В частности, РФ активно использует малоразмерные катера, способные выявлять и уничтожать украинские морские ударные дроны с помощью FPV-дронов.

